Valiutos kurso įspėjimai

Prisijunkite (arba užsiregistruokite!) dabar ir gaukite nemokamus valiutų kursų įspėjimus iš „Xe“.

KonvertuotiSiųstiGrafikaiĮspėjimai

Leiskite mums stebėti rinką už jus

Valiutų rinkos nuolat keičiasi. Gaukite valiutų kursų įspėjimus, kad niekada nepraleistumėte norimo kurso.

Gauti kursų įspėjimus

Kaip veikia Xe dažnio įspėjimai

Create account icon

1. Sukurti paskyrą

Viena nemokama sąskaita visiems jūsų užsienio valiutos poreikiams

Set desired rate icon

2. Nustatykite pageidaujamą tarifą

Sukurkite kelis įspėjimus, kad galėtumėte stebėti pasirinktas valiutas

Confirm and get notified icon

3. Gaukite pranešimus

Informuosime, kai bus aktyvuotas jūsų pageidaujamas tarifas

Atidaryti nemokamą sąskaitą

Rate alerts for the mid-market rate

„Xe Rate Alerts“ naudoja vidutines rinkos kainas

Vidutinė rinkos palūkanų norma yra pusiaukelė tarp konkrečios valiutos paklausos ir pasiūlos, o tai reiškia, kad ji gali ir keičiasi nuolat.

Reikia sukurti rinkos kainos pavedimą ir norite būti tikri, kad gausite geriausią įmanomą kainą? X gali padėti! Užsiregistruokite arba prisijunkite, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų pinigų pervedimo produktą ir nustatytumėte rinkos kainos pavedimą.

Xe App on iPhone

Atsisiųskite „Xe“ programėlę

Patikrinkite tiesioginius tarifus, saugiai siųskite pinigus, nustatykite tarifų įspėjimus, gaukite pranešimus ir dar daugiau.

Nuskenuokite mane!

app store svggoogle play svg

Daugiau nei 113 milijonų atsisiuntimų visame pasaulyje