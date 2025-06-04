Valiutos kurso įspėjimai
Kaip veikia Xe dažnio įspėjimai
1. Sukurti paskyrą
Viena nemokama sąskaita visiems jūsų užsienio valiutos poreikiams
2. Nustatykite pageidaujamą tarifą
Sukurkite kelis įspėjimus, kad galėtumėte stebėti pasirinktas valiutas
3. Gaukite pranešimus
Informuosime, kai bus aktyvuotas jūsų pageidaujamas tarifas
„Xe Rate Alerts“ naudoja vidutines rinkos kainas
Vidutinė rinkos palūkanų norma yra pusiaukelė tarp konkrečios valiutos paklausos ir pasiūlos, o tai reiškia, kad ji gali ir keičiasi nuolat.
Reikia sukurti rinkos kainos pavedimą ir norite būti tikri, kad gausite geriausią įmanomą kainą? X gali padėti! Užsiregistruokite arba prisijunkite, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų pinigų pervedimo produktą ir nustatytumėte rinkos kainos pavedimą.