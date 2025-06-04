Currency converter & money transfer app

Valiutos konverteris ir pinigų pervedimo programėlė

„Xe“ programėlėje yra viskas, ko reikia pinigų pervedimams ir valiutos konvertavimui visame pasaulyje. Konvertuokite valiutas, tikrinkite tiesioginius kursus ir saugiai perveskite pinigus, užtikrindami visišką mokesčių skaidrumą. Atsisiųskite šiandien!

„Xe“ programos funkcijos

Sending money

Siųsti pinigus

Lengvai perveskite pinigus į daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 130 valiutų vos keliais bakstelėjimais. Mūsų paprasta sąsaja užtikrina sklandžią patirtį ir leidžia lengvai siųsti lėšas visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėkite savo pervedimą

Gaukite naujausią informaciją apie savo pervedimų būseną realiuoju laiku. Galite lengvai stebėti savo operacijas kiekviename žingsnyje, užtikrindami ramybę ir visišką skaidrumą, kurio jums reikia.

Set rate alerts with Xe

Nustatyti įspėjimus apie tarifus

Niekada nepraleiskite progos sutaupyti. Nustatykite įspėjimus apie valiutos kursą ir gaukite pranešimus, kai bus pasiektas norimas valiutos kursas, taip maksimaliai išnaudodami kiekvieną pavedimą.

Competitive rates

Peržiūrėti valiutų kursus

Gaukite prieigą prie tiesioginių valiutų kursų bet kada ir bet kur. Mūsų programėlė pateikia naujausius kursus, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus ir išlikti valiutų rinkos priekyje.

Set up push notifications with Xe

Gaukite pranešimus

Būkite informuoti gaudami tiesioginius pranešimus realiuoju laiku. Gaukite tiesioginius pinigų pervedimų, valiutos kurso įspėjimų ir svarbios sąskaitos veiklos atnaujinimus, kad visada viską kontroliuotumėte.

Securely login with Xe

Saugiai prisijunkite

Nesunkiai apsaugokite savo paskyrą naudodami „Face ID“ arba „Touch ID“. Šie biometriniai prisijungimo būdai siūlo greitą ir saugų būdą prisijungti prie savo paskyros, užtikrinant, kad tik jūs galite atrakinti savo informaciją.

Send on the go with Xe

Siųskite pinigus keliaudami

Siųsti pinigus visame pasaulyje paprasta su „Xe“ programėle. Mėgaukitės greitais ir saugiais duomenų perdavimais iš savo išmaniojo telefono bet kada ir bet kur. Nesvarbu, ar tai asmeniniai, ar verslo poreikiai, „Xe“ suteikia tarptautinių pinigų pervedimų galią tiesiai į jūsų kišenę.

Easier mobile transfers with Xe

Patogūs pinigų pervedimai mobiliuoju telefonu

Atsikratykite tradicinės mobiliosios bankininkystės apribojimų – atlikite greitesnius ir lankstesnius pavedimus iš vieno banko į kitą. Gaukite geresnius tarifus, išvenkite didelių mokesčių ir siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių – visa tai patogiai iš savo mobiliojo įrenginio.

Pinigų pervedimas visame pasaulyje yra paprastas

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pavedimą kiekviename žingsnyje su mūsų „Xe“ programėle. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie perkėlimo eigą.

Ways to send money with Xe

Pinigų siuntimo būdai

Pasirinkite tinkamą mokėjimo būdą kiekvienam savo poreikiui.

Tiesioginis debetas
Nuima lėšas iš jūsų banko. Paprastai pristatoma per 3 darbo dienas.

Banko pavedimas
Pervedimas iš savo banko į mūsų. Paprastai atvyksta per 24 valandas.

Debeto / kredito kortelė
Greičiausias būdas, tačiau su nedideliais mokesčiais. Pinigai ateina beveik akimirksniu.

Registruokitės ir siųskite pinigus
Ways to receive money with Xe

Būdai gauti pinigų

Siūlome patogias pinigų gavimo visame pasaulyje galimybes.

Banko indėlis
Siųskite tiesiogiai šimtams didžiųjų bankų visame pasaulyje.

Grynųjų pinigų atsiėmimas
Atsiimkite grynuosius pinigus daugiau nei 500 000 vietų daugiau nei 150 šalių.

Mobilioji piniginė
Siųskite lėšas tiesiai į savo mylimo žmogaus mobilųjį telefoną daugiau nei 35 šalyse.

Registruokitės ir siųskite pinigus

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie programėlę