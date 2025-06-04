Sukčiavimo prevencija prasideda nuo sąmoningumo
Sukčiai visada randa naujų būdų apgauti žmones, tačiau informuotumas gali padėti išvengti aukos. Suprasdami dažniausiai pasitaikančias sukčiavimo schemas ir kaip jas atpažinti, galite apsaugoti savo pinigus ir asmeninę informaciją.
Dažnos sukčiavimo schemos, į kurias reikia atkreipti dėmesį
Pirmas žingsnis siekiant išvengti sukčiavimo – žinoti, kaip jas atpažinti. Nuo nekilnojamojo turto pirkimo sukčiavimo iki netikrų investavimo galimybių – svarbu atpažinti įspėjamuosius ženklus.
Santykių sukčiavimas
Internete sutinki žmogų, kuris sako, kad yra užsienyje. Nors niekada nebuvote susitikę asmeniškai, jie pelnė jūsų pasitikėjimą. Staiga jie paprašo pinigų „avarinei situacijai“. Jie žada grąžinti pinigus, bet niekada to nepadaro.
Nekilnojamojo turto sukčiavimas
Randate puikų pasiūlymą nekilnojamajam turtui užsienyje, kuris atrodo per geras, kad būtų tiesa. Pardavėjas atrodo nuoširdus ir prašo užstato, kad užtikrintų turtą, nors jūs dar jo nematėte asmeniškai. Kai tik išsiunčiate mokėjimą, pardavėjas dingsta.
Sukčiavimas dėl giminaičių, kuriems reikalinga pagalba
Sulaukiate skambučio iš žmogaus, kuris teigia esąs šeimos narys, kuriam reikia pinigų. Jie nenoriai atskleidžia detales ir prašo niekam apie tai nekalbėti. Jūs išsiunčiate pinigus, o tada sužinote, kad jie nėra tie, kuriais prisistatė.
Investicinės aferos
Nepažįstamasis kreipiasi į jus su investavimo galimybe, kuri atrodo per gera, kad būtų praleista. Jie žada didelę grąžą su minimalia rizika arba be jos. Jie ragina jus veikti greitai, kol nepasikeitė rinka. Bet kai investuoji, tavo pinigai praeina.
Pažeidžiamų asmenų sukčiavimas
Sukčius taikosi į 60 metų ir vyresnes aukas ir apsimeta svarbiu asmeniu, pavyzdžiui, vyriausybės pareigūnu. Galite gauti skambutį, el. laišką ar laišką, kuriame bus nurodyta, kad esate skolingi pinigų ir, jei nedelsdami nesumokėsite, bus imtasi teisinių veiksmų.
Išankstinio mokesčio sukčiavimas
Gausite el. laišką, kuriame nurodoma, kad galite gauti paskolą be kredito istorijos patikrinimo. Pateikiate paraišką ir jums nurodoma sumokėti mokestį, kad atrakintumėte paskolą. Sumokėjęs sužinojai, kad įmonė buvo sukčius ir kad paskolos iš pradžių niekada nebuvo.
Tapatybės vagystės sukčiavimas
Sulaukiate skambučio iš asmens, kuris prisistato iš jūsų banko. Jie prašo jūsų asmeninės informacijos, pavyzdžiui, socialinio draudimo numerio, kad patvirtintų jūsų paskyrą. Pasidalijus savo duomenimis, pradeda rodytis neautorizuoti sandoriai.
Telemarketingo sukčiavimas
Sulaukiate netikėto skambučio iš įmonės, kurioje pranešama, kad laimėjote prizą, tačiau norėdami jį gauti, turite sumokėti išankstinį mokestį arba pateikti asmeninę informaciją. Išsiuntus pinigus, prizo niekur nerandama, o su įmone susisiekti nepavyksta.
Nuotolinės sukčiavimo operacijos
Iššokantis pranešimas įspėja, kad jūsų kompiuteris užkrėstas, ir pateikia pagalbos numerį. Kai paskambini, jie prašo nuotolinės prieigos, kad galėtų tai išspręsti. Gavę prieigą, jie pakeičia jūsų slaptažodžius ir užblokuoja jus savo paskyrose.
Gelbėkit, mane apgaudinėjo!
Jei manote, kad tapote sukčiavimo auka, nedelsdami imkitės veiksmų. Išsaugokite visą svarbią informaciją, pvz., vardus, kontaktinę informaciją ar bet kokius bendravimo įrodymus. Susisiekite su vietos policija arba pateikite pranešimą mūsų sukčiavimo prevencijos komandai.
Ieškokite ženklų
Nors sukčiai gali naudoti įvairias gudrybes, kad apgautų žmones, yra aiškių ženklų, kurie gali juos išduoti. Užduokite sau šiuos klausimus, kai susiduriate su įtartina veikla.
Ar tai per gerai, kad būtų tiesa?
Sukčiai dažnai sukelia jaudulį, kad paskatintų jus elgtis impulsyviai ir atitrauktų jus nuo įspėjamųjų ženklų. Ieškokite pasiūlymų, kurie žada greitus ir lengvus pinigus arba reikalauja asmeninės informacijos. Visada tyrinėkite pasiūlymus ir pasitikėkite savo nuojauta, jei kažkas atrodo negerai.
Ar jaučiate spaudimą?
Nors patikimos įmonės suteikia jums erdvės apsvarstyti savo galimybes, sukčiai sukurs skubos jausmą, kad priverstų jus priimti skubotus sprendimus. Ieškokite tokių frazių kaip „riboto laiko pasiūlymas“ arba bet kokių situacijų, kurios atrodo pernelyg skubotos.
Ar jie duoda pažadus?
Kiekviena investicija yra susijusi su tam tikra rizika, o pelnas nėra garantuotas. Sukčiai vartos įtikinamą kalbą, pavyzdžiui, „didelė grąža“ arba „jokios rizikos“, kad sukurtų klaidingą saugumo jausmą. Prieš priimdami finansinius sprendimus, visada atlikite tyrimus ir užduokite klausimus.
Ar tai netikėta?
Tikri pasiūlymai paprastai neatsiranda iš niekur. Visada skirkite laiko pasiūlymo patikrinimui ir tam, kas su jumis susisiekia. Būkite atsargūs dėl šaltų skambučių, netikėtų el. laiškų ar socialinių tinklų pranešimų, kurie reklamuoja galimybes, kurios atrodo per geros, kad būtų tiesa.
Ko Xe niekada jūsų neprašys
Mes niekada neprašysime jūsų asmeninės ar finansinės informacijos el. paštu ar socialiniuose tinkluose. Jei mums reikės iš jūsų papildomos informacijos, išsiųsime el. laišką su instrukcijomis, kaip įkelti dokumentus per mūsų platformą.
Ištekliai, padedantys suprasti sukčiavimo schemas
Kuo daugiau žinote apie sukčiavimo prevenciją, tuo geriau. Norėdami sužinoti apie sukčiavimą, naudokite šiuos išteklius.
FTC – JAV
Sužinokite apie sukčiavimą naudodamiesi Federalinės prekybos komisijos ištekliais, tokiais kaip straipsniai, vadovai ir vaizdo įrašai. Reguliariai gaudami atnaujinimus apie kylančias sukčiavimo schemas, visada būsite informuoti.
USA.gov
USA.gov parodo, kaip pranešti apie sukčiavimo atvejus vietos teisėsaugos institucijoms ir FTC. Jame pateikiami papildomi ištekliai, kaip išvengti sukčiavimo, ir nuorodos į federalines bei valstijų agentūras, kurioms reikalinga pagalba.
„ScamWatch“ – AU
Įvertinkite savo riziką ir nustatykite galimas sukčiavimo schemas naudodami „ScamWatch“. Žmonės gali dalyvauti bendruomenės diskusijose apie sukčiavimo atvejus, su kuriais susidūrė, kad parodytų kitiems, ko vengti.
CAFC - CA
Būkite informuoti apie naujausias sukčiavimo taktikas su Kanados kovos su sukčiavimu centro atnaujinimais. Turėdami informacijos apie internetines sukčiavimo schemas, telefoninius sukčiavimus ir tapatybės vagystes, visada žinosite, į ką atkreipti dėmesį.
GASA
Pasaulinis kovos su sukčiavimu aljansas bendradarbiauja su vyriausybėmis, organizacijomis ir vartotojų grupėmis, siekdamas didinti informuotumą apie sukčiavimą per straipsnius, pristatymus ir geriausios praktikos pavyzdžius.
IC3
Jei tapote sukčiavimo auka, svarbu nedelsiant imtis veiksmų, kad sumažintumėte žalą. Pateikite skundą tiesiogiai FTB per Internetinių nusikaltimų skundų centrą.