Kaip siųsti pinigus internetu su Xe
6 paprasti žingsniai
- 1
Užsiregistruokite nemokamai
Prisijunkite prie savo Xe paskyros arba užsiregistruokite nemokamai. Tai užtrunka tik kelias minutes, viskas, ko jums reikia, yra el. pašto adresas
- 2
Gaukite pasiūlymą
Praneškite mums valiutą, kurią norite pervesti, kiek pinigų norite siųsti ir paskirties vietą.
- 3
Pridėkite gavėją
Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (jums reikės tokių duomenų kaip vardas ir adresas).
- 4
Patvirtinkite savo tapatybę
Kai kuriems pervedimams mums gali prireikti tapatybės dokumentų, kad patvirtintume, jog tai tikrai jūs, ir apsaugotume jūsų pinigus.
- 5
Patvirtinkite savo pasiūlymą
Patvirtinkite ir apmokėkite pervedimą banko sąskaita, kredito kortele arba debeto kortele ir viskas!
- 6
Sekite savo pervedimą
Matykite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite pagalbą tiesioginiu pokalbiu, telefonu ir el. paštu.
Siųskite pinigus į daugiau nei 190+ šalių 130+ valiutų
Tiesioginis debetas ACH
Tiesioginis debetas arba Automated Clearing House (ACH) mokėjimai nuskaito lėšas tiesiogiai iš jūsų banko sąskaitos.
Banko pavedimas
Banko pavedimai perkelia pinigus pervedant iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.
Debeto arba kredito kortelė
Mokėjimai kortele paprastai užtrunka mažiau nei 24 valandas. Tačiau mokėjimams kortele taikomas nedidelis papildomas mokestis.
Jungiame pasaulį
Pinigų siuntimo kryptys
Dažniausiai užduodami klausimai
Lengvai siųskite pinigus internetu su „Xe“ atlikdami šiuos veiksmus:
Prisijunkite arba užsiregistruokite nemokamai profiliui.
Pasirinkite „Paskirties šalį“ savo pervedimui.
Įveskite sumą laukelyje „Jūs siunčiate“ arba „Gavėjas gauna“ valiutos konvertavimui. Konkrečioms sumoms pirmiausia užpildykite laukelį „Gavėjas gauna“.
Pasirinkite mokėjimo būdą: „Tiesioginis debetas (ACH)“, „Debeto kortelė“, „Kredito kortelė“ arba „Banko pavedimas“. Skubiems pavedimams naudokite debeto arba kredito kortelę.
Siųskite į gavėjo banko sąskaitą arba, jei įmanoma, susitarkite dėl grynųjų pinigų paėmimo arba nusiųskite į mobiliąją piniginę.
Pateikite gavėjo duomenis ir pervedimo priežastį.
Banko pavedimo atveju laukite patvirtinimo el. laiško su mūsų banko duomenimis, kad galėtumėte atlikti mokėjimą.
Siųsk savo pinigus!
Pinigų siuntimo į kitą šalį kaina priklauso nuo pasirinkto mokėjimo būdo, siunčiamų pinigų tipo ir vietos.
Jei naudojate „Xe“ programėlę arba prisijungiate prie interneto, tikslią kainą galite matyti prieš siųsdami pinigus. Kadangi naudojame tiesioginius valiutų kursus, jūsų pavedimo kaina gali pasikeisti prieš jums užbaigiant operaciją. Jei taip atsitiks, mes nedelsdami jus informuosime.
Kai kuriose šalyse žmonės turi mokėti mokestį, kai pinigų pervedimui naudoja kreditinę arba debeto kortelę. Šis mokestis yra procentinė dalis nuo bendros siunčiamos sumos. Be to, jei naudojate kreditinę kortelę, jūsų kortelės bendrovė gali imti atskirą mokestį, vadinamą grynųjų pinigų avanso mokesčiu.
Jei reikia greitai pervesti pinigus, rekomenduojame naudoti kortelę – dauguma kortelių pervedimų atliekami per kelias minutes. Jei mokate banko pavedimu arba pavedimu, mokesčio mokėti nereikės, tačiau gali užtrukti iki keturių darbo dienų, kol pinigai pasieks gavėją.
Pinigų pervedimo inicijavimas atskleidžia tipines trukmes. Pristatymo laikas gali keistis priklausomai nuo valiutos, paskirties vietos ir mokėjimo būdo. Stebėkite pavedimus naudodami veiklos ekraną „Xe“ programėlėje arba svetainėje ir tiesiogiai bendraukite su mūsų virtualia asistente Lexi, kad gautumėte pagalbos.
Greičiausi mokėjimo būdai:
Pervedimai prasideda, kai tik gauname jūsų mokėjimą.
Mokėjimai kortelėmis yra greičiausias būdas, apdorojami beveik akimirksniu. Skubiems pavedimams rinkitės mokėjimą kortele.
Banko pavedimai, tiesioginiai debetai ir ACH yra šiek tiek lėčiau – iki 2 darbo dienų, kol pinigai pasiekia mus.
Pristatymo terminai:
Gavę jūsų mokėjimą, mes išsiųsime jūsų pinigus. Priklausomai nuo valiutos ir gavėjo, pavedimams pasiekti gavėjus gali prireikti nuo 1 iki 3 darbo dienų. Jei turite klausimų, susisiekite su Lexi, kad galėtumėte stebėti pervedimus.
Dėl jūsų saugumo taikome apribojimus, kiek galite pervesti vienu internetiniu pavedimu.
Internetinių pavedimų limitas pagal regioną:
JK ir Europa (GBEU): 350 000 GBP arba atitinkama siuntimo valiuta
Jungtinės Valstijos (JAV): 535 000 USD arba atitinkama siuntimo valiuta
Kanada (CA): 560 000 CAD arba atitinkama siuntimo valiuta
Australija ir Naujoji Zelandija (AUNZ): arba siunčiama valiuta, atitinkančia nustatytą sumą
Jūsų pasirinktas mokėjimo būdas taip pat gali nulemti, kiek galite siųsti per mus. Daugiau informacijos ir jums galimų mokėjimo būdų sąrašą rasite mūsų DUK .
Kanados ir JAV klientai, atsiskaitantys banko pavedimu arba pavedimu:
Kanados klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 CAD ar daugiau. JAV klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 USD ar daugiau.
Kadangi pavedimas atliekamas tiesiai į jūsų banko sąskaitą, siuntėjas turės turėti banko informaciją po ranka, kad galėtų išsiųsti pavedimą.
Įsitikinkite, kad siuntėjas žino šią informaciją:
Jūsų vardas
Jūsų adresas (jūsų gyvenamosios vietos adresas, o ne banko adresas)
Jūsų banko sąskaitos numeris
Jūsų BIC arba SWIFT kodas
Jūsų banko pavadinimas
Dauguma pervedimų bus atlikti tą pačią dieną, tačiau kartais kai kuriems gavėjų bankams pinigų įskaitymas į jūsų sąskaitą gali užtrukti nuo 1 iki 4 dienų. Priklausomai nuo mokėjimo būdo ir pristatymo maršruto, siunta gali jus pasiekti vos per kelias minutes.
Pinigai bus automatiškai įskaityti į jūsų sąskaitą. Nereikia eiti į vietinio banko skyrių ir laukti eilėje; tiesiog palaukite, kol bankas praneš, kad jūsų sąskaitoje buvo įskaityta lėša.
Siųskite pinigus tiesiai į draugų ir šeimos narių mobiliuosius įrenginius daugiau nei 35 šalyse su „Xe“.
Mobiliosios piniginės suteikia greitą ir saugų būdą siųsti, saugoti ir gauti pinigus. Kai gausime mokėjimą, per kelias minutes jis bus pasiekiamas gavėjo piniginės programėlėje.
Prieinama JK, Europos, Kanados, Naujosios Zelandijos ir JAV klientams nuo programėlės 7.14.0 versijos ir internetu. Atnaujinkite programėlę, kad gautumėte naujausias funkcijas.
Norėdami pervesti pinigus į mobiliąją piniginę:
Prisijunkite prie savo „Xe“ paskyros internete arba programėlėje.
Programėlėje spustelėkite „Siųsti“ arba internete – „Siųsti pinigus“.
Pasirinkite „Paskirties šalį“.
Užpildykite lauką „Jūs siunčiate“ arba „Gavėjas gauna“.
Pasirinkite mokėjimo būdą. Skubiems pavedimams naudokite debeto arba kredito kortelę.
Pasirinkite pristatymo parinktį „Mobilioji piniginė“.
Nurodykite perkėlimo priežastį.
Apmokėkite už savo pavedimą.
Gavę jūsų mokėjimą, pinigus pervesime į gavėjo mobiliąją piniginę.
Grynųjų pinigų atsiėmimo paslauga leidžia „Xe“ vartotojams Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Europoje, JK ir JAV greitai siųsti pinigus fizine forma.
Kaip siuntėjas, pasirinkite sumą ir sumokėkite. Jūsų gavėjui sugeneruosime PIN kodą, kad jis galėtų atsiimti pinigus pasirinktoje vietoje, vadovaudamasis mūsų sąlygomis ir nuostatomis.
Pasirinkite jį kaip pageidaujamą pristatymo būdą įprasto siuntimo proceso metu.
Naujiems klientams pasirinkite valiutas ir paskirties šalį, tada, jei įmanoma, perjunkite iš banko pavedimo į grynųjų pinigų atsiėmimą. Jei ne, pasirinkite kitą pristatymo būdą.
Mokėkite už grynųjų pinigų paėmimą kreditine / debeto kortele arba ACH (tik JAV).
Gavėjai gali atsiimti pinigus konkrečioje parduotuvėje arba bet kuriame pasirinktų partnerių filiale. Vietą nuspręsite mokėjimo proceso metu.
Po apmokėjimo matysite atsiėmimo vietą ir PIN kodą. Pasidalykite PIN kodu su gavėju. Norėdami atsiimti pinigus, jiems reikės galiojančio vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento ir PIN kodo.
Jei per metus siunčiate daugiau nei 50 000 JAV dolerių (arba atitinkamą sumą vietine valiuta), galite naudotis šia paslauga.
Štai tik keli dalykai, kuriais komanda gali jums padėti:
Pagalba organizuojant didelius pervedimus
Išankstinio pavedimo nustatymas, siekiant užfiksuoti dabartinį siuntimo tarifą iki 24 mėnesių
Rinkos pavedimų kūrimas, kad galėtumėte siųsti pinigus, kai pasiekiamas tikslinis kursas
Reguliaraus mokėjimo sukūrimas, leidžiantis atlikti reguliarius, automatinius pervedimus su fiksuotais tarifais, kaip ir įprastų tiesioginių debetų atveju
Jei norėtumėte pasikalbėti su mūsų komandos nariu, galite mums paskambinti naudodamiesi toliau nurodytais kontaktais: Jungtinė Karalystė (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Europa (ES): +441753441800 (8–18 val. GMT)
Naujoji Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Jungtinės Valstijos (JAV): +17372557830 (7.00–17.00 val. Ramiojo vandenyno laiku)
Kanada (CA): +16474753660 (7–17 val. PT)
Ieškote daugiau informacijos apie didelius pinigų pervedimus?
Peržiūrėkite mūsų didelių pinigų pervedimų puslapį.
Norėdami gauti pagalbos atsakant į jūsų klausimą, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, el. paštu arba tiesioginiu pokalbiu.
Kad galėtume jums geriau padėti, prašome po ranka turėti savo sutarties numerį (prasideda raide „C“ ir atrodo kaip C12345678), kurį galite rasti savo pavedimo patvirtinimo el. laiške arba savo paskyroje internete.
Telefonas:
„Xe“ pinigų pervedimų palaikymas
+1-877-932-6640 Klientų aptarnavimo atstovai, pasiekiami:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais: dirbavisą parą
Penktadienis: nuo vidurnakčio iki 17 val. (PT)
Šeštadienis: nedirbame
Sekmadienis: 13:00–24:00 (PT) Tiesioginis pokalbis: spustelėkite mėlyną mygtuką „Pokalbis su mumis“, esantį apatiniame dešiniajame ekrano kampe (jei nematote šio mygtuko, šiuo metu esame neprisijungę).
Galime su jumis bendrauti daugiau nei 100 kalbų ir paprastai atsakome per 2 minutes.
El. paštas:
Užpildykite mūsų kontaktinę formą ir mūsų komandos narys jums atsakys el. paštu per 48 valandas viena iš daugiau nei 100 kalbų.
Patikrinkite pinigų pervedimo būseną arba atlikite veiksmus, kad jis būtų pervestas, programėlėje arba savo internetinėje paskyroje.
Sekite savo pinigų pervedimą programėlėje:
1. Atidarykite sekimo ekraną
2. Spustelėkite „Perkelti“, kad pamatytumėte būseną ir laiko juostą
Sekite pinigų pervedimą savo internetinėje paskyroje:
1. Atidarykite veiklos ekraną
2. Norėdami atlikti veiksmus, spustelėkite „Išsami informacija“, „Bendrinti“ arba „Siųsti iš naujo“.
Paprašykite „Lexi“ sekti jūsų pinigų pervedimą:
1. Spustelėkite „Pokalbis su mumis“
2. Įveskite sutarties numerį (pvz., C12345678)
3. Lexi teikia būsenos atnaujinimus
Atidarius perkėlimą (programėlėje arba internetu):
peržiūrėkite perkėlimo laiko juostą
Atlikti pakeitimus (atsižvelgiant į būseną)
Prieiga prie banko duomenų mokėjimui atlikti
Įkelkite reikiamą informaciją
Pakartotinai atliktus pervedimus
Valiutų versle dirbame jau 30 metų, todėl jūsų pinigų ir informacijos saugumas yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų.
Esame priklausoma daugelio milijardų dolerių vertės NASDAQ biržoje kotiruojamai bendrovei „Euronet Worldwide“ (EEFT) ir laikomės norminių standartų kiekvienoje šalyje, kurioje veikiame, taip pat taikome įmonės lygio saugumo priemones.
Dėl ilgamečių patikimų pervedimų užsitarnavome saugios paslaugos reputaciją. 170 šalių apdorojome daugiau nei 112 000 klientų, kurių vertė viršijo 115 milijardų dolerių. Mes išmanome pinigų pervedimų verslą ir esame įsipareigoję sukurti jums tobulą pervedimų patirtį.
Kadangi esame tarptautinė įmonė, mūsų verslas privalo atitikti tokius norminius standartus kaip:
- Europos BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
- Kanados privatumo įstatymas
- JAV privatumo įstatymas
Mūsų įmonių prekiautojai ir išankstinių sutarčių pasirinkimo sandoriai sumažina jūsų pinigų vertės sumažėjimą dėl mokesčių ir nepastovių valiutų kursų.