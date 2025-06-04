✨ Rekomenduokite draugą ir abu galėsite išsirinkti dovanų kortelę. Pradėti nukreipti

Greitas ir patikimas būdas siųsti pinigus

Milijonai žmonių tikrina mūsų tarptautinius kursus ir siunčia pinigus internetu į 190+ šalių 130+ valiutų.

$
Siuntimo mokestis
Pristatymas...

Iš viso

Xe pranašumas

Kiek galite sutaupyti siųsdami tarptautinius pinigų pervedimus su Xe?

TeikėjasGavėjas gauna
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kursai teisingi 12:00 GMT 2/11/25

Kodėl rinktis Xe

30+ metų meistriškumo

  1. Greiti pervedimai

    Siųskite pinigus per kelias sekundes savo artimiesiems visame pasaulyje.

    Sekite savo pervedimus

  2. Skaidrūs mokesčiai

    Mes visada stengiamės suteikti jums geriausią kursą su paprastais mokesčiais.

    Žiūrėti mūsų mokesčius

  3. Saugumas

    Mes saugome jūsų pinigus ir duomenis laikydamiesi teisinių reikalavimų ir politikos.

    Apie Xe saugumą

Siųskite pinigus internetu, namuose ar kelyje

Xe programėlėje yra viskas, ko reikia tarptautiniams pinigų pervedimams. Ji paprasta, saugi ir be netikėtų mokesčių.

Ką sako žmonės

80,540 klientų rekomenduoja Xe

    Kaip siųsti pinigus internetu su Xe

    6 paprasti žingsniai

    1. 1

      Užsiregistruokite nemokamai

      Prisijunkite prie savo Xe paskyros arba užsiregistruokite nemokamai. Tai užtrunka tik kelias minutes, viskas, ko jums reikia, yra el. pašto adresas

    2. 2

      Gaukite pasiūlymą

      Praneškite mums valiutą, kurią norite pervesti, kiek pinigų norite siųsti ir paskirties vietą.

    3. 3

      Pridėkite gavėją

      Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (jums reikės tokių duomenų kaip vardas ir adresas).

    4. 4

      Patvirtinkite savo tapatybę

      Kai kuriems pervedimams mums gali prireikti tapatybės dokumentų, kad patvirtintume, jog tai tikrai jūs, ir apsaugotume jūsų pinigus.

    5. 5

      Patvirtinkite savo pasiūlymą

      Patvirtinkite ir apmokėkite pervedimą banko sąskaita, kredito kortele arba debeto kortele ir viskas!

    6. 6

      Sekite savo pervedimą

      Matykite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite pagalbą tiesioginiu pokalbiu, telefonu ir el. paštu.

    Pasiruošę pradėti?

    Užsiregistruokite ir sutaupykite kitam pervedimui!

    Siųskite pinigus į daugiau nei 190+ šalių 130+ valiutų

    Tiesioginis debetas arba Automated Clearing House (ACH) mokėjimai nuskaito lėšas tiesiogiai iš jūsų banko sąskaitos.

      Tiesioginis debetas ACH

      Tiesioginis debetas arba Automated Clearing House (ACH) mokėjimai nuskaito lėšas tiesiogiai iš jūsų banko sąskaitos.

    Banko pavedimai perkelia pinigus pervedant iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.

      Banko pavedimas

      Banko pavedimai perkelia pinigus pervedant iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.

    Mokėjimai kortele paprastai užtrunka mažiau nei 24 valandas. Tačiau mokėjimams kortele taikomas nedidelis papildomas mokestis.

      Debeto arba kredito kortelė

      Mokėjimai kortele paprastai užtrunka mažiau nei 24 valandas. Tačiau mokėjimams kortele taikomas nedidelis papildomas mokestis.

