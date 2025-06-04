Greitesnis būdas siųsti ir gauti pinigus

Kai laikas yra labai svarbus, jums reikia, kad jūsų pinigai judėtų greitai. Naudodamiesi beveik momentinio pervedimo galimybėmis, galite būti tikri, kad jūsų lėšos atvyks būtent tada, kai jums jų reikės. Jokių vėlavimų. Jokių rūpesčių.

90 % pervedimų įvyksta vos per kelias minutes

Kai nustatysite pavedimą, gausite tikslų įvertinimą, kiek laiko jis užtruks, atsižvelgiant į valiutą, paskirties vietą ir mokėjimo būdą. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl galite tikėtis, kad jūsų pinigai pasieks gavėją greičiau nei manote.

Beveik momentiniai pervedimai debeto ir kredito kortelėmis

Greičiausias būdas siųsti pinigus į užsienį yra debeto arba kredito kortele. Abu variantai greitai perveda lėšas, tačiau debeto kortelės dažnai turi mažesnius mokesčius. Kai jūsų mokėjimas bus apdorotas, jūsų pavedimas bus išsiųstas – pinigai pasieks jūsų pasirinktą vietą akimirksniu.

Greitis prasideda nuo jūsų mokėjimo

Debeto kortelė

Greičiausias būdas siųsti pinigus yra debeto kortele. Taikant nedidelius arba visai be jokių mokesčių, tai ekonomiškas pasirinkimas, užtikrinantis greitį ir patogumą.

Pinigai paprastai atkeliauja per 24 valandas.

Kreditinė kortelė

Mokėjimai kreditinėmis kortelėmis yra vienas greičiausių būdų siųsti pinigus. Nors taikomas nedidelis mokestis, jūsų pavedimas bus išsiųstas netruktelint.

Pinigai paprastai atkeliauja per 24 valandas.

Banko pavedimas

Banko pavedimai perves pinigus iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.

Pinigai paprastai atkeliauja per 24 valandas.

Tiesioginis debetas

Tiesioginio debeto mokėjimai nuskaito lėšas tiesiai iš jūsų banko sąskaitos, todėl galite paprastai ir patogiai valdyti reguliarius mokėjimus.

Pinigai paprastai atkeliauja per 3 darbo dienas.

Pinigų pervedimas su Xe yra greitas ir paprastas

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

Greitis, neaukojantis saugumo

Kiekvieno perdavimo metu teikiame pirmenybę greičiui ir saugumui. Užtikrindami greitą jūsų pinigų pervedimą, taip pat imamės visų priemonių juos apsaugoti. Dėl pažangaus šifravimo ir griežto atitikties reglamentams jūsų lėšos ir asmeninė informacija išlieka saugios kiekviename žingsnyje.

Stebėkite savo pervedimą ir gaukite atnaujinimus realiuoju laiku

Būkite informuoti visos savo persėdimo kelionės metu. Gaukite realiuoju laiku atnaujinimus apie lėšų srautą ir lengvai stebėkite jų būseną nuo pradžios iki pabaigos. Mėgaukitės ramybe, kiekviename žingsnyje tiksliai žinodami, kur yra jūsų pinigai.

Kodėl mano pavedimas užtrunka ilgiau nei tikėtasi?

Mums reikia daugiau informacijos

Visus pervedimus tikriname dėl saugumo. Jei reikės daugiau informacijos, susisieksime su jumis el. paštu, o jūsų perkėlimo būsena bus atnaujinta į „Reikalingas veiksmas“.

Bankui reikia daugiau informacijos

Gavėjo bankui gali tekti peržiūrėti pavedimą. Jei jie paprašys informacijos, mes jums atsiųsime el. laišką ir, kai ją pateiksite, perduosime ją bankui.

Bankas apdoroja

Jei gavėjo bankas apdoroja pavedimą, tai gali užtrukti iki 4 dienų. Atkreipkite dėmesį, kad siuntėjo vardas nebus rodomas, bet bus rodomas Xe arba mūsų partnerio vardas.

Lėtesnis mokėjimo būdas

Banko pavedimai ir tiesioginio debeto operacijos atliekamos iki 3 dienų. Norėdami greitesnių pavedimų, mokėkite debeto arba kredito kortele, kad procesas būtų greitesnis.

Savaitgaliais arba švenčių dienomis

Pervedimai gali vėluoti dėl savaitgalių, švenčių ar vietinių darbo valandų. Siųsdami pinigus, atsižvelkite į šiuos veiksnius, kad išvengtumėte vėlavimų.

Banko atmetimas

Pervedimai gali būti atidėti, jei bankas juos atmeta dėl neteisingų duomenų ar sąskaitos problemų. Jei taip atsitiks, pranešime jums.

Siųskite užtikrintai

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

Pervežimo laiko DUK