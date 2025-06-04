  1. Home
Supaprastinami pasauliniai verslo mokėjimai

Laikykite, tvarkykite ir siųskite pinigus visame pasaulyje iš vienos verslo sąskaitos. Paspartinkite mokėjimus, sumažinkite išlaidas ir užtikrintai valdykite valiutų operacijas.

Pasitiki daugiau nei 15 000 įmonių, per metus perveža daugiau nei 130 mlrd. USD

JAV valstijos licencijuota ir „FinCEN“ registruota saugiems verslo mokėjimams

Priklauso „Euronet Worldwide“, listinguojama NASDAQ biržoje, turi daugiau nei 30 metų finansinių paslaugų patirtį

Daugiavaliutės sąskaitos

Laikykite, konvertuokite ir siųskite viską vienoje vietoje

Atidarykite ir tvarkykite kelių valiutų sąskaitas be jokių atidarymo ar mėnesinių mokesčių. Konvertuokite, kai kursai jums tinka, ir siųskite mokėjimus akimirksniu su iš anksto finansuotais likučiais.

Mokėkite laiku pagal suplanuotus mokėjimus

Suplanuokite mokėjimus iš anksto, kad jie būtų automatiškai atlikti pasirinktą dieną, taip išvengsite terminų praleidimo ir sumažinsite paskutinės minutės mokėjimų stresą.

Mokėkite keliems gavėjams vienu metu

Siųskite mokėjimus keliems gavėjams – keliems ar keliems šimtams. Nuo darbo užmokesčio iki išmokų tiekėjams – „Xe“ atlieka didelio masto išmokėjimus greičiau ir paprasčiau.

Komandos prieigos ir leidimų nustatymas

Priskirkite naudotojų vaidmenis, kad valdytumėte, kas gali peržiūrėti, kurti ar tvirtinti mokėjimus, taip užtikrindami griežtesnę vidinę kontrolę ir sklandesnį tvirtinimo procesą.

Siųskite mokėjimus į daugiau nei 190 šalių per kelias minutes

Tarptautiniai mokėjimai nebūtinai turi būti brangūs, lėti ar sudėtingi. „Xe“ padeda jūsų verslui greičiau ir toliau pervesti pinigus, atliekant nedidelius pavedimus į daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 145 valiutomis.

Apsaugokite savo maržas nuo rinkos svyravimų

Svyruojantys valiutų kursai nebūtinai turi turėti įtakos jūsų pelnui. Pasinaudokite galingais įrankiais, tokiais kaip išankstinės sutartys, limitiniai pavedimai ir opcionai, kad valdytumėte valiutos riziką, planuotumėte mokėjimus ir apsaugotumėte pelno maržas. Sukurkite FX rizikos strategiją su vienu iš mūsų patyrusių prekiautojų.

Įterptieji sprendimai

Pasauliniai sprendimai tiesiai iš jūsų ERP

Prijunkite „Xe“ pasaulinius mokėjimų sprendimus prie įprastų ERP platformų, tokių kaip „Microsoft Dynamics 365“ ir „Sage Intacct“. Sujunkite visus mokėjimus, darbo eigas ir ataskaitas į vieną vietą, kad operacijos būtų greitesnės, gautumėte aiškesnes įžvalgas ir išmaniau valdytumėte pinigų srautus.

ERP mokėjimo sprendimai

Patikimiausia pasaulyje valiutų duomenų API

„Xe“ valiutų duomenų API teikia realiuoju laiku pateikiamą tikslią ir patikimą valiutų keitimo informaciją daugiau nei 170 pasaulinių valiutų. Integruokite duomenis, gautus iš daugiau nei 100 labai patikimų finansinių duomenų teikėjų ir centrinių bankų.

Sužinokite daugiau apie mūsų API

Kodėl įmonės renkasi Xe

Turėdami daugiau nei 30 metų valiutų valdymo patirties, skaidrius kursus ir paprastą internetinę platformą, mes leidžiame lengvai valdyti ir siųsti tarptautinius pinigų pervedimus.

hedging risk small

Ekonomiški pasauliniai mokėjimai

Siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių ir mokėkite darbuotojams bei tiekėjams konkurencingais valiutų kursais su skaidriais mokesčiais. Gaukite daugiau naudos iš kiekvieno mokėjimo su „Xe“.

shield-check

Reguliuojama pasaulinių valdžios institucijų

Jūsų lėšos yra apsaugotos reguliuojamomis apsaugos priemonėmis, aukščiausio lygio finansiniais partneriais ir įmonės lygio saugumu, todėl galite užtikrintai pervesti pinigus.

trophy

Remia „Fortune 500“ tinklas

„Xe“ yra „Euronet Worldwide“, NASDAQ biržoje kotiruojamos bendrovės, kurios rinkos kapitalizacija viršija 4 mlrd. USD ir kuri turi daugiau nei 30 metų finansinių paslaugų rinkos lyderės patirtį, dalis.

Human support whenever you need it

Žmogiška parama, kai tik jos reikia

Gaukite prieigą prie mūsų FX specialistų komandos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. „Xe“ įmonėje palaikymas reiškia tikrus žmones, tikrus atsakymus, kai tik jų reikia.

Pramonės sprendimai

Xe business contact support and help center

IT paslaugos

Padedame IT įmonėms sutaupyti laiko ir išteklių, tuo pačiu supaprastindami pasaulinius mokėjimų procesus.

Predictable product costs for manufacturing

Gamyba

Išlaikykite nuspėjamas išlaidas ir užsitikrinkite konkurencingas kainas, kad išliktumėte priekyje kitų gamintojų.

Pay global partners

Kelionės

Siūlome individualiai pritaikytus pasaulinius mokėjimų sprendimus, kurie padeda kelionių įmonėms valdyti valiutų kursų riziką ir išlikti pelningoms.

Pay international staff and contractors

Darbo užmokestis

Tvarkykite darbuotojų ir tiekėjų darbo užmokesčio apskaitą daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 145 valiutomis.

Accept payments in foreign countries

Mažmeninė prekyba

Parduokite tarptautiniams klientams, mokėkite tiekėjams ir valdykite operacijas naudodami mūsų pasaulinius mokėjimo sprendimus.

Access reliable FX solutions

Finansų įstaigos

Sklandžiai integruokite „Xe“ pasaulinius mokėjimų sprendimus, kad pagerintumėte savo finansų įstaigos paslaugų portfelį.

Pradėkite supaprastinti savo tarptautinius mokėjimus

Sužinokite, kaip mūsų atnaujinta verslo platforma padeda sumažinti valiutų keitimo išlaidas, sutaupyti laiko ir supaprastinti operacijas. Susisiekite su mumis šiandien ir aptarkite savo unikalius verslo poreikius.

