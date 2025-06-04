SWIFT/BIC kodai
Raskite reikiamą SWIFT/BIC kodą naudodami mūsų paprastą SWIFT kodo paieškos įrankį. Norėdami gauti tikslius tarptautinių pinigų pervedimų kodus, ieškokite pagal šalį, banko pavadinimą arba miestą.
Rasti SWIFT kodą
Kas yra SWIFT/BIC kodas?
SWIFT kodas, dar žinomas kaip BIC, yra tarptautinis banko identifikatorius, naudojamas siekiant užtikrinti, kad jūsų pinigai pasiektų reikiamą vietą, siunčiant arba gaunant lėšas į užsienį. Tai bankams tiksliai nurodo, kuri finansų įstaiga dalyvauja pavedime, ir padeda užtikrinti saugų bei tikslų tarptautinių mokėjimų atlikimą.
SWIFT/BIC kodo formatas
SWIFT/BIC kodas yra nuo 8 iki 11 simbolių ilgio ir identifikuoja konkretų banką ir jo skyrių pasaulyje. Kiekviena kodo dalis turi savo reikšmę:
Banko kodas (AAAA): 4 raidės, žyminčios banką – dažnai sutrumpinta jo pavadinimo versija.
Šalies kodas (BB): 2 raidės, nurodančios, kurioje šalyje yra bankas.
Vietos kodas (CC): 2 simboliai (raidės arba skaičiai), nurodantys banko pagrindinę buveinę arba regioną.
Banko filialo kodas (123): 3 skaitmenys, nurodantys konkretų filialą. Jei šiame skyriuje yra „XXX“, tai reiškia banko pagrindinę buveinę.
SWIFT kodo pavyzdys
Kada jums reikia SWIFT/BIC kodo?
Siunčiant arba gaunant pinigus tarptautiniu mastu, jums gali prireikti SWIFT / BIC kodo. Tai padeda nukreipti pavedimą į tinkamą banką ir skyrių. Kai kurios šalys, priklausomai nuo paskirties vietos, taip pat gali reikalauti papildomos informacijos, pvz., IBAN arba vietinio banko kodo.
Kur galiu rasti savo SWIFT/BIC kodą?
Paprastai savo SWIFT/BIC kodą galite rasti internetinėje bankininkystėje, banko išraše arba banko svetainėje. Taip pat galite naudoti mūsų SWIFT/BIC kodų paieškos įrankį, kad surastumėte teisingą banko ir filialo kodą.
Dažnai užduodami klausimai apie SWIFT/BIC kodą
SWIFT kodas yra unikalus identifikatorius, naudojamas bankams ir finansų įstaigoms visame pasaulyje atpažinti atliekant tarptautinius pinigų pervedimus. SWIFT reiškia Pasaulinės tarpbankinės finansinės telekomunikacijos draugiją. Šie kodai padeda užtikrinti, kad mokėjimai būtų nukreipti į teisingą banką ir šalį. Įprastas SWIFT kodas yra 8 arba 11 simbolių ilgio ir apima informaciją apie banką, šalį, vietą ir kartais konkretų filialą.
BIC kodas arba banko identifikavimo kodas yra tas pats, kas SWIFT kodas. Jis naudojamas konkrečiam bankui identifikuoti atliekant tarptautinius pavedimus. Nors kai kurios šalys ar bankai vartoja terminą „BIC“, o kiti – „SWIFT kodas“, abu šie terminai reiškia tą patį kodo formatą ir atlieka tą pačią funkciją – užtikrinti, kad lėšos pasiektų tinkamą finansų įstaigą.
SWIFT kodai padeda bankams saugiai ir tiksliai bendrauti atliekant tarptautinius pinigų pervedimus. Kai siunčiate pinigus į užsienį, jūsų bankas naudoja gavėjo SWIFT kodą, kad nustatytų gavėjo banką ir jo vietą. Kiekvienas kodas apima:
Banko kodas (4 raidės)
Šalies kodas (2 raidės)
Vietovės kodas (2 raidės arba skaitmenys)
Pasirinktinai filialo kodas (3 simboliai)
Ši pasaulinė sistema užtikrina, kad jūsų mokėjimas būtų efektyviai ir saugiai nukreiptas į teisingą vietą.
Nėra jokio funkcinio skirtumo tarp SWIFT kodo ir BIC kodo. Terminai vartojami pakaitomis. „SWIFT“ reiškia tarptautinį tinklą (Pasaulinės tarpbankinės finansinės telekomunikacijos draugija), kuris sukūrė ir valdo sistemą. „BIC“ reiškia banko identifikavimo kodą, kuris yra oficialus paties kodo terminas. Nesvarbu, ar jie žymimi SWIFT, ar BIC, jie reiškia tą patį.
SWIFT kodas identifikuoja banką, o IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris) – individualią sąskaitą tame banke. SWIFT kodai užtikrina, kad pinigai patektų į tinkamą įstaigą; IBAN užtikrina, kad jie pasiektų tinkamą sąskaitą. Tarptautiniams pavedimams, ypač Europoje, dažnai reikės abiejų, kad sėkmingai atliktumėte operaciją.
SWIFT kodas naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams ir identifikuoja konkretų banką bei filialą, gaunantį mokėjimą bet kurioje pasaulio vietoje. Priešingai, maršruto numeris naudojamas vietiniams pavedimams Jungtinėse Valstijose ir identifikuoja sandoryje dalyvaujančią finansų įstaigą. SWIFT kodus sudaro 8–11 raidinių ir skaitmeninių simbolių, o maršruto numerius – 9 skaitmenų kodai. Paprastai tariant, SWIFT kodai skirti pasauliniams pavedimams, o maršruto numeriai – mokėjimams JAV viduje.
SWIFT kodas naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams ir identifikuoja konkretų banką bei filialą visame pasaulyje, gaunantį lėšas. Kita vertus, rūšiavimo kodas naudojamas vietiniams mokėjimams JK ir Airijoje ir padeda nukreipti mokėjimus į tinkamą banką ir skyrių vietoje. SWIFT kodus sudaro 8–11 raidinių ir skaitmeninių simbolių, o rūšiavimo kodus – 6 skaitmenų skaičiai. Trumpai tariant, SWIFT kodai skirti pasauliniams pervedimams, o rūšiavimo kodai naudojami vietiniams sandoriams JK ir Airijoje.
Ne visada. Kai kurie bankai visiems skyriams naudoja vieną SWIFT kodą (paprastai pagrindinės buveinės kodai baigiasi XXX). Kiti priskiria unikalius SWIFT kodus atskiriems filialams, dažnai su konkrečiais paskutiniais trimis simboliais. Jei gavėjas pateikia konkrečiam banko skyriui skirtą kodą, geriausia jį naudoti – tai gali padėti pagreitinti apdorojimą arba užtikrinti, kad mokėjimas greičiau pasiektų reikiamą vietą.
Norėdami naudoti SWIFT kodo ieškiklį, tiesiog įveskite savo šalį ir banko pavadinimą. Jei žinote miestą, galite jį pridėti, kad susiaurintumėte rezultatus, bet tai nėra privaloma. Radę tinkamą SWIFT / BIC kodą, naudokite jį atlikdami tarptautinį pavedimą, kad pinigai būtų pervesti į tinkamą finansų įstaigą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.