Ieškokite savo banko SWIFT kodo
Norėdami rasti savo banko SWIFT/BIC kodą, naudokite mūsų SWIFT paiešką arba greitai išsirinkite iš populiarių bankų, pateiktų žemiau.
Rasti SWIFT kodą
Pasirinkite iš šių populiarių bankų, kad pradėtumėte:
Kas yra SWIFT/BIC kodas?
SWIFT kodas, dar žinomas kaip BIC, yra tarptautinis banko identifikatorius, naudojamas siekiant užtikrinti, kad jūsų pinigai pasiektų reikiamą vietą, siunčiant arba gaunant lėšas į užsienį. Tai bankams tiksliai nurodo, kuri finansų įstaiga dalyvauja pavedime, ir padeda užtikrinti saugų bei tikslų tarptautinių mokėjimų atlikimą.
Kodėl man reikia SWIFT/BIC kodo?
Paprastai siunčiant arba gaunant tarptautinius pavedimus reikės SWIFT / BIC kodo, nes jis padeda identifikuoti tinkamą finansų įstaigą ir saugiai nukreipti mokėjimą. Tačiau ne visiems tarptautiniams pavedimams jo reikia – kai kurios šalys ar mokėjimo būdai gali naudoti alternatyvas, pvz., IBAN, maršruto numerius arba nacionalinius kliringo kodus.
Ar mano bankas turi daugiau nei vieną SWIFT kodą?
Daugelis bankų turi kelis SWIFT kodus, ypač didieji bankai, turintys filialus skirtinguose miestuose. Kai kurie bankai naudoja vieną pasaulinį SWIFT kodą, o kiti priskiria unikalius kodus konkretiems skyriams, kad padėtų tiksliau nukreipti tarptautinius mokėjimus.
Siųsdami pinigus į užsienį, rinkitės „Xe“
Geresni tarifai
Palyginkite mus su savo banku ir atraskite, kaip sutaupyti. Mūsų įkainiai dažnai lenkia didžiųjų bankų įkainius, taip maksimaliai padidindami jūsų pavedimo vertę.
Mažesni mokesčiai
Prieš patvirtindami pavedimą, iš anksto parodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate. Mūsų mažesni mokesčiai reiškia daugiau sutaupymų jums.
Greitesni pervedimai
Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Suprantame, kad kalbant apie jūsų pinigus, laikas yra svarbus.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Dažnai užduodami klausimai
SWIFT kodas naudojamas konkrečiam bankui ar finansų įstaigai identifikuoti siunčiant arba gaunant pinigus į užsienį. Tai veikia kaip tarptautinis jūsų banko adresas, padedantis saugiai ir tiksliai nukreipti jūsų pavedimą per pasaulinę bankų sistemą. Nors ne kiekvienas pavedimo būdas ar šalis reikalauja SWIFT kodo, jis dažnai reikalingas atliekant tradicinius pavedimus per bankus. Pateikus teisingą SWIFT kodą, sumažėja vėlavimų, atmetimų ar neteisingai nukreiptų mokėjimų rizika.
Tai priklauso nuo banko. Kai kurie bankai visiems skyriams naudoja vieną pasaulinį SWIFT kodą, o kiti priskiria unikalius kodus konkretiems skyriams ar skyriams, ypač dideliuose miestuose arba verslo ir korporacinėms sąskaitoms. Jei jūsų filialas turi specialų SWIFT kodą, geriausia jį naudoti, nes tai gali pagreitinti apdorojimą ir pagerinti sekimo tikslumą. Jei ne, banko pagrindinės buveinės SWIFT kodas paprastai yra patikima alternatyva.
Savo filialo SWIFT kodą galite rasti keliais būdais:
Paieškos įrankiai, panašūs į šiame puslapyje pateiktus
Internetinės bankininkystės platformos, kuriose paprastai galima rasti tarptautinių pavedimų informaciją
Banko išrašai arba oficialus susirašinėjimas
Klientų aptarnavimas jūsų skyriuje arba pagrindine banko pagalbos linija. Jei jūsų skyrius neturi unikalaus SWIFT kodo, bankas gali nurodyti naudoti bendrąjį arba pagrindinės buveinės kodą.
Neteisingo SWIFT kodo naudojimas gali sukelti vėlavimus, atmetimus arba kai kuriais atvejais lėšas nusiųsti netinkamai finansų įstaigai. Jei mokėjimas atmetamas, jis gali būti grąžintas siuntėjui, dažnai su papildomais mokesčiais. Jei lėšos pasiekia netinkamą banką, jų atgavimas gali užtrukti ilgai ir gali būti taikomi išieškojimo mokesčiai. Prieš patvirtindami pavedimą, ypač didelių ar skubių mokėjimų atveju, visada dar kartą patikrinkite SWIFT kodą su savo banku arba gavėju.
Standartinis SWIFT kodas yra 8 arba 11 simbolių ilgio ir atitinka šią struktūrą:
Banko kodas (4 raidės): identifikuoja banką
Šalies kodas (2 raidės): rodo šalį, kurioje yra bankas
Vietovės kodas (2 simboliai): nurodo miestą arba regioną
Skyriaus kodas (3 simboliai, neprivaloma): identifikuoja konkretų skyrių
Jei kodas yra tik 8 simbolių ilgio, jis paprastai nurodo pagrindinę banko buveinę.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.