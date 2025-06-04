Palyginkite geriausius valiutų kursus
Palyginkite valiutų keitimo kursus iš pirmaujančių pinigų pervedimų teikėjų, kad užtikrintumėte geriausią kainos ir kokybės santykį savo užsienio valiutos keitimo operacijoms.
Pasikalbėkite su valiutų ekspertu šiandien. Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurenti.
|Teikėjas
|Valiutos kursas
|Pervedimo mokestis
|Gavėjas gauna
0.832900
|$0
€832.90Siųsti dabar
0.826555
|$0
€826.55
-6.34 EUR
0.823160
|$0
€823.16
-9.73 EUR
0.822821
|$0
€822.82
-10.07 EUR
0.824094
|$5.00
€819.97
-12.92 EUR
Ieškote savo banko?
|Žiūrėti visus teikėjus
Palyginkite ir atraskite geresnius valiutų kursus
Įdomu, kaip mes nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas? „Xe“ sistemoje dauguma pavedimų atliekami vietoje, todėl nereikia tarpininkų, kurie didina išlaidas ir sulėtina procesą. Tai reiškia mažesnius mokesčius, mažiau vėlavimų ir daugiau sutaupymų jums.
Palyginkite vertę, neapsiribojant pinigų pervedimo tarifais
Žinome, kad puikios kainos – tik pradžia. Jūsų pinigai nusipelno atsidavusios ekspertų pagalbos, lanksčių pervedimo galimybių, didelio pervedimo greičio ir saugumo, kuriuo galite pasikliauti. Visa tai sujungiame, kad pervežimas būtų sklandus ir be streso.
Patirkite Xe skirtumą
Saugūs sandoriai
Naudodamiesi pažangiu duomenų šifravimu ir reguliavimu finansų įstaigose visame pasaulyje, galite būti tikri, kad jūsų pinigai yra saugūs.
Greiti pervedimai
„Xe“ žinome, kaip svarbu, kad jūsų pinigai greitai ir patikimai pasiektų gavėją. Daugiau nei 90 % mūsų pervedimų atliekami per kelias minutes.
Skaidrūs mokesčiai
Siūlome aiškias kainas be jokių netikėtų mokesčių. Mėgaukitės mūsų bankams neprilygstamais valiutų kursais ir padidinkite savo pervedimų skaičių siųsdami pinigus su Xe.
Palyginkite tiekėjus ir gaukite daugiau naudos iš savo pinigų
Kalbant apie pinigų pervedimus, ne visi teikėjai užtikrina tą pačią aprėptį ar vertę. Palyginkite ir pamatykite, kaip mūsų pasaulinis tinklas, apimantis 220 šalių ir daugiau nei 35 valiutas, užtikrina, kad jūsų pinigai pasiektų daugiau, nei manėte.
Palyginkite Xe valiutų kursus su bankų kursais
Pervedimo laikas, kai valiutų kursai yra jums palankūs, gali turėti didelės įtakos. Kainos svyruoja, todėl stebint tendencijas ir siunčiant pinigus tinkamu laiku, jūsų pavedimo vertė gerokai padidėja. Būkite pranašesni su mūsų tiesioginiu valiutų konverteriu ir siųskite pinigus tinkamiausiu laiku.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Pasiruošę pradėti?
Kodėl laukti? Palyginkite valiutų kursus su „Xe“ ir atraskite geriausią kainos ir kokybės santykį tarptautiniams pinigų pervedimams. Pirmasis jūsų pavedimas vos už kelių paspaudimų – pradėkite dabar ir išneškite savo pinigus toliau!
Dažnai užduodami klausimai
Valiutos kurso palyginimo įrankis leidžia įvertinti, kiek pinigų gaus jūsų gavėjas, atsižvelgiant į įvairių teikėjų valiutos kursą, mokesčius ir pervedimo greitį. Tai padeda priimti pagrįstus sprendimus ir gauti geriausią kainos ir kokybės santykį siunčiant pinigus tarptautiniu mastu.
Valiutų kursai gali labai skirtis tarp paslaugų teikėjų – net ir nedidelis skirtumas gali turėti įtakos galutinei sumai, kurią gaus jūsų gavėjas. Palyginę įkainius ir mokesčius, išvengsite permokų ir užtikrinsite, kad didesnė jūsų pinigų dalis pasiektų savo tikslą.
Kai kurie paslaugų teikėjai į savo valiutų kursus įtraukia paslėptus antkainius arba ima paslaugų mokesčius. Su „Xe“ mes atvirai pasakome, kiek mokate. Mūsų palyginimo įrankis išskaido tiek valiutos kursą, tiek visus taikomus mokesčius, kad galėtumėte matyti tikrąją savo pavedimo kainą.
„Geriausias“ valiutos keitimo kursas priklauso tiek nuo konvertavimo kurso, tiek nuo susijusių mokesčių. Mūsų palyginimo įrankis apskaičiuoja bendrą sumą, kurią jūsų gavėjas gauna atskaičius mokesčius, ir padeda jums lengvai rasti geriausią variantą pasirinktai valiutų porai ir pervedimo sumai.
Bankai dažnai ima didesnius mokesčius ir siūlo mažiau konkurencingus valiutos kursus nei specializuotos pinigų pervedimo paslaugos. Tokie paslaugų teikėjai kaip „Xe“ yra specialiai sukurti tarptautiniams pinigų pervedimams, siūlydami geresnius įkainius, greitesnį aptarnavimą ir skaidrią kainodarą.
Pervežimo laikas priklauso nuo tiekėjo ir kelionės tikslo. „Xe“ sistemoje daugiau nei 90 % pervedimų atliekama per kelias minutes. Mūsų palyginimo įrankis, jei įmanoma, apima laiko nustatymą, kad galėtumėte pasirinkti tiekėją, kuris subalansuoja greitį ir kainą.