Hipotekos skaičiuoklė
Įvertinkite savo mėnesines hipotekos įmokas ir suplanuokite būsto pirkimą Jungtinėse Valstijose naudodami „Xe“ hipotekos skaičiuoklę. Įveskite būsto kainą, pradinį įnašą, paskolos terminą ir palūkanų normą, kad pamatytumėte savo mėnesinę įmoką.
Naudokite „Xe“ hipotekos palūkanų normų skaičiuoklę
Pasirinkite savo šalį
Pasirinkite šalį, kurioje norite pirkti nekilnojamąjį turtą, kad gautumėte tikslius hipotekos skaičiavimus, pagrįstus vietinėmis palūkanų normomis.
Įveskite namo kainą
Pridėkite savo būsto kainą, kad galėtume apskaičiuoti paskolos sumą ir įvertinti mėnesines įmokas.
Pridėti pradinį įnašą
Įveskite sumą, kurią planuojate įnešti. Tai lemia paskolos dydį ir mėnesines įmokas.
Pasirinkite paskolos terminą
Pasirinkite savo hipotekos terminą, kad nustatytumėte savo mėnesines įmokas ir bendras palūkanų normas.
Įveskite palūkanų normą
Įveskite numatomą palūkanų normą, kurią tikitės gauti. Tai turi įtakos bendrai laikui bėgant sumokėtų palūkanų sumai.
Pasirinkite siuntimo valiutą
Pasirinkite valiutą, kuria norėtumėte mokėti, kad pamatytumėte savo mėnesines hipotekos išlaidas realiuoju laiku.
Išlaidos, įskaičiuotos į hipotekos kainą
Būsto kaina: tai bendra suma, kurią mokėsite už būstą. Būsto kaina tiesiogiai veikia paskolos dydį, mėnesines įmokas ir bendras išlaidas. Rinkdamiesi būstą, atsižvelkite į kitas išlaidas, tokias kaip nekilnojamojo turto mokesčiai, būsto savininko draudimas ir uždarymo išlaidos, kad neviršytumėte savo biudžeto.
Pradinis įnašas: Pirkdami būstą, turėsite iš anksto sumokėti tam tikrą procentą nuo bendros būsto kainos, kitaip tariant, pradinį įnašą. Didesnis pradinis įnašas sumažina jūsų paskolos sumą ir sumažina mėnesines įmokas, o mažesnis pradinis įnašas padidina šias išlaidas.
Palūkanų norma: palūkanų norma yra paskolos sumos procentinė dalis, kurią skolintojas ims iš jūsų už pinigų skolinimąsi, ir tai turi įtakos tam, kiek mokate kiekvieną mėnesį. Mažesnė palūkanų norma sumažina bendrą paskolos kainą, o didesnė – ją padidina. Palūkanų normos gali būti fiksuotos visam paskolos laikotarpiui arba kintamos.
Paskolos terminas: Paskolos terminas yra laikas, per kurį bus grąžinta hipotekos paskola. Trumpesnis terminas, pavyzdžiui, 15 metų, turės didesnes mėnesines įmokas, bet bendra palūkanų suma bus mažesnė. Tačiau ilgesnis terminas, pavyzdžiui, 30 metų, sumažina hipotekos įmokas ir padidina bendras palūkanų išlaidas.
Nekilnojamojo turto mokestis: Nekilnojamojo turto mokestis yra vyriausybės mokestis, pagrįstas jūsų namo verte ir jūsų mokesčio tarifu. Tai padeda finansuoti vietos mokyklas, kelių priežiūrą, viešąją infrastruktūrą ir skubios pagalbos tarnybas. Šį mokestį mokėsite kasmet arba kaip dalį mėnesinės įmokos už hipoteką.
Namų savininkų draudimas: Namų savininkų draudimas yra polisas, apsaugantis jus nuo finansinių nuostolių dėl žalos, vagystės ar atsakomybės. Dauguma skolintojų to reikalaus, kad įsitikintų, jog galite suremontuoti arba pakeisti savo namus nenumatytu atveju.
PMI: Privataus hipotekos draudimas pridedamas prie jūsų mėnesinės įmokos, jei pirkdami būstą sumokėjote mažiau nei 20 % pradinės įmokos. Tai apsaugo skolintoją tuo atveju, jei negalėsite grąžinti paskolos. Kai sukaupsite pakankamai nuosavo kapitalo, galėsite atsisakyti privačios hipotekos draudimo.
HOA: Namų savininkai, gyvenantys gyvenamosiose bendruomenėse, tokiose kaip kaimynystė, daugiabutis ar kotedžas, moka mėnesinius arba metinius namų savininkų asociacijos mokesčius. Paprastai tai padengia patogumus, priežiūrą ir kitas bendruomenės paslaugas. Mokesčiai ir taisyklės skiriasi kiekvienoje bendruomenėje.
Uždarymo išlaidos: Uždarymo išlaidos yra išankstiniai mokesčiai, kuriuos mokate užbaigdami nekilnojamojo turto pirkimą. Paprastai jie svyruoja nuo 2% iki 5% visos būsto kainos ir apima skolintojo mokesčius, nuosavybės draudimą, vertinimo išlaidas ir mokesčius. Šios išlaidos yra paskutinis žingsnis perkant būstą ir turi būti sumokėtos užbaigus sandorį.
Hipotekos mokėjimo formulė
Ši formulė padeda apskaičiuoti mėnesinę įmoką, pagrįstą tik paskolos suma ir palūkanomis. Į tai neįskaičiuotos jokios papildomos išlaidos, tokios kaip nekilnojamojo turto mokesčiai, būsto savininko draudimas ar kiti mokesčiai, kurie gali padidinti jūsų bendrą mėnesinę įmoką.
Rankiniu būdu apskaičiuokite mėnesines įmokas už paskolą pagal šią formulę:
Štai suskirstymas:
M = Mėnesinis mokėjimas:
tai yra tai, ką jūs sprendžiate. Norėdami pradėti, surinkite savo paskolos duomenis. Šie veiksniai nulems, kiek mokėsite kiekvieną mėnesį.
P = Pagrindinė suma:
Tai paskolos likutis arba bendra suma, kurią vis dar esate skolingi pagal savo hipoteką. Jūsų paskolos likutis tiesiogiai veikia jūsų mėnesines įmokas, palūkanų išlaidas ir būsto nuosavybę. Sumažėjus likučiui, jūs sukaupsite daugiau nuosavybės teisių į savo turtą.
r = Mėnesinė palūkanų norma:
Hipotekos palūkanų norma yra metinė norma, kuri bus mokama kas mėnesį per metus. Norėdami rasti mėnesinę palūkanų normą, metinę palūkanų normą padalykite iš mėnesių skaičiaus metuose. Pavyzdžiui, jei jūsų metinė palūkanų norma yra 5 %, tai atrodytų taip: 0,05 / 12 = 0,004167.
n = Mokėjimų skaičius:
Tai yra bendras mokėjimų skaičius, kurį atliksite per visą paskolos laikotarpį. Norėdami rasti bendrą sumą, paskolos terminą metais padauginkite iš 12. Pavyzdžiui, jei jūsų paskolos terminas yra 30 metų, tai atrodytų taip: 30x12 = 360. Tai reiškia, kad per visą paskolos laikotarpį atliksite iš viso 360 įmokų.
Įprastos paskolų rūšys
Įprastinė paskola: tai atitinkanti privačių skolintojų užtikrintą paskolą, kuriai reikalingas geras kredito reitingas ir 3–5 % pradinis įnašas. Jei įmoka mažesnė nei 20 %, reikalingas privatus hipotekos draudimas.
FHA paskola: FHA paskola padeda pirmą kartą būstą perkantiems asmenims arba žmonėms su žemesniu kredito reitingu. Tam reikalingas minimalus 3,5% pradinis įnašas ir privalomas hipotekos draudimas, o tai padidina paskolos kainą.
VA paskola: VA paskolos yra prieinamos veteranams, aktyviosios tarnybos nariams ir kai kuriems sutuoktiniams, kurias remia Veteranų reikalų departamentas. Pradinio įnašo ar PMI nereikia, tačiau pirkėjai turi sumokėti finansavimo mokestį.
USDA paskola: USDA paskola yra vyriausybės remiama paskola, skirta pirkėjams, perkantiems būstą kaimo ar priemiesčio vietovėse. Pradinio įnašo nereikia, tačiau yra pajamų ribos ir reikalaujama PMI.
Didelės hipotekos: Didelės paskolos viršija standartines ribas ir reikalauja aukštesnių kredito balų, didesnių pradinių įmokų ir griežtesnių kvalifikacijų.
Papildomos paskolos sąlygos
Paskolos terminas: Tai reiškia laikotarpį, per kurį turite grąžinti visą paskolą, paprastai 15, 20 arba 30 metų. Trumpesni terminai turi mažesnes palūkanų normas, bet didesnes mėnesines įmokas, o ilgesni terminai – mažesnes mėnesines įmokas, o bendros palūkanos didesnės.
Fiksuota ir kintama palūkanų norma: fiksuotos palūkanų normos hipoteka išlieka ta pati visą paskolos laikotarpį, užtikrinant nuspėjamas įmokas. Kintamos palūkanų normos hipoteka (ARM) prasideda nuo fiksuotos palūkanų normos, o vėliau keičiasi atsižvelgiant į rinkos sąlygas, todėl įmokos padidėja arba sumažėja.
Atitinkamos ir neatitinkamos paskolos: Atitinkamos paskolos atitinka „Fannie Mae“ arba „Freddie Mac“ nustatytas gaires. Neatitinkančios paskolos neatitinka šių standartų ir joms reikalingi aukštesni kredito balai, didesni pradiniai įnašai ir griežtesni finansiniai reikalavimai.
Kaip nuspręsti dėl būsto kainos, kurią galite sau leisti
Įprastas būdas įvertinti namo, kurį galite sau leisti, kainą yra naudoti 28/36 taisyklę. Šios gairės rodo, kad ne daugiau kaip 28% jūsų bendrųjų mėnesinių pajamų turėtų būti skiriama būsto išlaidoms, tokioms kaip hipoteka, nekilnojamojo turto mokesčiai ir draudimas. Tuo tarpu jūsų bendros mėnesinės skolos įmokos, įskaitant automobilio paskolas, studentų paskolas ir kreditines korteles, turėtų neviršyti 36% jūsų pajamų.
28/36 metodas
Aleksas uždirba 6000 USD per mėnesį neatskaičius mokesčių. Remiantis 28% taisykle, jo įmoka už būsto paskolą, įskaitant mokesčius ir draudimą, turėtų būti 1 680 USD. Pridėjus papildomus 800 USD mėnesinių įmokų už mokslą ir automobilio užstatą, jo bendra skola siekia 2480 USD ir viršija 36 % ribą. Prieš pirkdamas Aleksui teks pakoreguoti savo būsto biudžetą arba sumokėti dalį skolų.
Kitos įperkamumo taisyklės
28/36 taisyklė yra tik vienas iš būdų. Skolintojai taip pat atsižvelgia į jūsų skolos ir pajamų (DTI) santykį, kuris matuoja jūsų bendrą mėnesinę skolą, palyginti su jūsų pajamomis. Be to, tokie veiksniai kaip jūsų kredito reitingas, santaupos pradiniam įnašui ir gyvenimo būdo išlaidos turi įtakos tam, ką galite patogiai sau leisti.
Tolesni veiksmai po hipotekos įmokos apskaičiavimo
Įvertinę savo hipotekos įmokas, atlikite šiuos veiksmus, kad galėtumėte tęsti nekilnojamojo turto pirkimą.
1 žingsnis: susiraskite skolintoją. Palyginkite paskolų sąlygas, palūkanų normas ir mokesčius, kad pasirinktumėte jums tinkamiausią skolintoją.
2 veiksmas: gaukite išankstinę hipotekos kvalifikaciją. Pateikite pagrindinius savo finansinius duomenis, kad gautumėte įvertinimą, kiek galite sau leisti.
3 žingsnis: pradėkite ieškoti būsto ir pateikite pasiūlymą. Radę namą, pateikite pasiūlymą ir derėkitės su pardavėju dėl geriausio sandorio.
4 veiksmas: Kai jūsų pasiūlymas bus priimtas, galėsite oficialiai kreiptis dėl paskolos. Pateikite reikiamus dokumentus ir užbaikite patvirtinimo procesą.
5 veiksmas: Užbaikite būsto pirkimo procesą sumokėdami pradinį įnašą ir užbaigdami pirkimą.
Dažnai užduodami klausimai - Xe hipotekos skaičiuoklė Jungtinės Valstijos
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė yra internetinis įrankis, padedantis įvertinti mėnesines hipotekos įmokas Jungtinėse Valstijose. Įvedę būsto kainą, pradinį įnašą, paskolos terminą ir palūkanų normą, galite greitai pamatyti, kiek kainuos jūsų būsto paskola kiekvieną mėnesį. Ši galinga hipotekos skaičiuoklė skirta padėti būsto pirkėjams planuoti ir sudaryti hipotekos biudžetą.
Jūsų mėnesinę įmoką už hipoteką lemia keli svarbūs veiksniai:
Būsto kaina: bendra jūsų turto įsigijimo kaina.
Pradinis įnašas: iš anksto sumokėta pinigų suma, kuri sumažina bendrą paskolos sumą.
Paskolos terminas: Jūsų hipotekos terminas (pvz., 15 metų, o ne 30 metų) turi įtakos tiek mėnesinėms išlaidoms, tiek bendroms mokamoms palūkanoms.
Palūkanų norma: metinė palūkanų norma, konvertuota į mėnesinę palūkanų normą.
Papildomos išlaidos: Į išsamią mokėjimo sąmatą taip pat galima įtraukti neprivalomas įvesčių sumas, tokias kaip nekilnojamojo turto mokesčiai, būsto savininkų draudimas ir HOA mokesčiai.
Naudodama šiuos duomenis, „Xe“ hipotekos skaičiuoklė padeda palyginti skirtingus paskolų scenarijus ir rasti geriausią variantą pagal jūsų biudžetą.
Didesnis pradinis įnašas sumažina jūsų paskolos sumą, o tai savo ruožtu sumažina jūsų mėnesinę hipotekos įmoką ir bendras palūkanas laikui bėgant. Jei įmokėsite mažiau nei 20 %, gali tekti mokėti už privatų hipotekos draudimą (PMI), o tai gali padidinti jūsų mėnesines išlaidas. Padidinus pradinį įnašą, galite pasiekti mažesnes hipotekos palūkanų normas ir ilgainiui sutaupyti pinigų.
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė apima įvairių tipų būsto paskolas, prieinamas Jungtinėse Valstijose, įskaitant:
Įprastos paskolos: Paprastai reikalaujama 3–5 % pradinio įnašo, o jei pradinis įnašas mažesnis nei 20 %, papildomas PMI.
FHA paskolos: idealiai tinka pirmą kartą perkantiems būstą, turintiems žemą kredito reitingą ir reikalaujantiems ne mažesnio kaip 3,5 % pradinio įnašo.
VA paskolos: prieinamos tinkamiems veteranams ir aktyviosios tarnybos nariams, dažnai be pradinio įnašo ar PMI.
USDA paskolos: Vyriausybės remiamos paskolos kaimo vietovėms, dažnai be pradinio įnašo ir su pajamomis susijusių reikalavimų.
Jumbo paskolos: didelės vertės nekilnojamajam turtui, viršijančiam įprastas paskolos ribas, reikalaujančiam aukštesnio kredito reitingo ir didesnio pradinio įnašo.
Šios parinktys yra integruotos į „Xe“ hipotekos skaičiuoklę, kad galėtumėte įvertinti skirtingus finansavimo scenarijus.
Standartinė hipotekos mokėjimo formulė yra tokia:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ],kur:
M = Mėnesinė hipotekos įmoka
P = Pagrindinė suma (paskolos suma)
r = Mėnesinė palūkanų norma (metinė norma, padalyta iš 12)
n = Bendras mokėjimų skaičius (paskolos terminas metais, padaugintas iš 12)
Ši formulė yra įterpta į „Xe“ hipotekos skaičiuoklę, leidžiančią tiksliai matyti, kaip palūkanų normos ar paskolos termino pokyčiai veikia jūsų mėnesinę įmoką.
Norėdami sumažinti mėnesines įmokas už hipoteką, apsvarstykite šias strategijas:
Rinkitės ilgesnį paskolos terminą: pratęsus hipotekos terminą (pvz., 30 metų vietoj 15), sumažėja mėnesinė įmoka, nors bendra palūkanų suma gali padidėti.
Padidinkite pradinį įnašą: didesnis pradinis įnašas sumažina pagrindinę sumą ir gali padėti užsitikrinti geresnę palūkanų normą.
Rinkitės pigesnį būstą: mažesnė būsto kaina lemia mažesnę paskolos sumą, todėl sumažėja mėnesinės įmokos.
Naudodami „Xe“ hipotekos skaičiuoklę, galite imituoti šiuos scenarijus, kad nustatytumėte jums ekonomiškiausią variantą.
Šios papildomos išlaidos įskaičiuojamos į bendrą mėnesinę įmoką, kai pasirenkate jas įtraukti.
Nekilnojamojo turto mokesčiai: jie apskaičiuojami pagal jūsų namo vertę ir vietinius mokesčių tarifus, todėl gali turėti didelės įtakos jūsų mokėjimui.
Namų savininkų draudimas: Šis mokestis yra būtinas norint apsaugoti jūsų investiciją ir gali būti pridėtas prie jūsų mėnesinės hipotekos įmokos.
HOA mokesčiai: Reguliarūs mokesčiai už nekilnojamąjį turtą valdomose bendruomenėse padidina jūsų mėnesines išlaidas.
Įtraukus šias išlaidas į „Xe“ hipotekos skaičiuoklę, gaunamas išsamus bendrų būsto įsigijimo išlaidų vaizdas.
Ekspertai dažnai naudoja 28/36 taisyklę kaip būsto įperkamumo gaires:
28 % taisyklė: būsto išlaidoms (įskaitant hipoteką, mokesčius ir draudimą) neturėtų būti skiriama daugiau nei 28 % jūsų bendrųjų mėnesinių pajamų.
36 % taisyklė: bendra jūsų skolos įmokų suma neturėtų viršyti 36 % jūsų pajamų.
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė kartu su šiomis įperkamumo gairėmis padeda nustatyti realią būsto kainą ir hipotekos planą, atitinkantį jūsų biudžetą.
Gavę mėnesinių įmokų sąmatą naudodami XE hipotekos skaičiuoklę:
Palyginkite skolintojus: peržiūrėkite skirtingus hipotekos variantus, palūkanų normas ir mokesčius, kad rastumėte geriausią pasiūlymą.
Gaukite išankstinę kvalifikaciją: Pateikite savo finansinę informaciją, kad gautumėte išankstinę kvalifikaciją ir žinotumėte, kiek galite pasiskolinti.
Pradėkite ieškoti būsto: pasinaudokite savo biudžetu, kad surastumėte būstą pagal savo kainų diapazoną.
Prašyti paskolos: Užpildykite paraiškos teikimo procesą ir pateikite reikiamus dokumentus.
Užbaikite pirkimą: sumokėkite pradinį įnašą, užbaigkite paskolos sutartį ir įsikelkite į savo naujus namus.
Šis žingsnis po žingsnio procesas užtikrina, kad būsite gerai pasiruošę sėkmingam būsto pirkimui.