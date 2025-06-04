- Home
- „Xe Business ERP“ sistemos integracija ir pasaulinis mokėjimų sprendimas – „Xe“
Sklandus ERP integravimas
ERP integracija pasauliniams mokėjimams
Atsisveikinkite su kelių platformų naudojimu vykdant vietinius ir tarptautinius mokėjimus. Mūsų paprasta platforma leidžia jums siųsti greitus pasaulinius mokėjimus į daugiau nei 190 šalių daugiau nei 130 valiutų. Valdykite savo užsienio valiutų riziką ir poreikius tiesiai iš savo ERP sistemos.
Naršykite ERP internetinius seminarus ir klientų istorijas
Internetiniai seminarai
Sužinokite, kaip veikia mūsų įterptieji mokėjimai, susipažinkite su geriausia finansų komandų praktika ir atraskite naujausias technologijas, kurios padės išnaudoti visą jūsų ERP sistemos potencialą – visa tai jums patogiu metu.
Klientų istorijos
Perskaitykite realių klientų istorijas ir sužinokite, kaip įmonės įdiegė „Xe“ integruotus mokėjimų ir FX sprendimus į savo ERP sistemas, kad supaprastintų mokėtinų sąskaitų apmokėjimo procesą.
Paprastos ERP integracijos
Mūsų ERP sprendimas leidžia valdyti, sekti ir apmokėti darbuotojų ir tiekėjų išlaidas visame pasaulyje. Palikite failų perkėlimą ir rankinius apskaitos įrašus praeityje, nes „Xe“ supaprastina jūsų apskaitos procesą.
Realaus laiko FX sekimas
Suderinus mokėtinas sumas realiuoju laiku, jūsų pelno / nuostolių ataskaitos dar niekada nebuvo tokios paprastos ar tikslios. Be to, kiekvienas per „Xe“ atliktas mokėjimas sinchronizuojamas ir registruojamas realiuoju laiku suderinimui, todėl viskas apskaitoma ten, kur iš tikrųjų svarbu.
Duomenų galia
Užfiksuokite valiutų kursus realiuoju laiku operacijos metu ir pasinaudokite tiesiogine pelno / nuostolių analize, kad galėtumėte kontroliuoti savo valiutų kursų riziką ir būti tikri, kad žinote, į ką įsitraukiate prieš vykdydami operaciją.
Patikimiausia valiutų institucija pasaulyje nuo 1993 m.
Turėdama 30 metų tikslių valiutų duomenų teikimo ir tarptautinių verslo mokėjimų apdorojimo patirtį, „Xe“ yra pasaulinė tarptautinių mokėjimų lyderė.
Valiutos keitimo ir ERP patirtis
2021 m. perkelta daugiau nei 14,5 mlrd. JAV dolerių tarpvalstybinių operacijų, todėl turime žinių ir patirties, kad padėtume jūsų unikaliam verslui.
Greiti ir saugūs verslo mokėjimai
„Xe“ žaibiškai greitas mokėjimų tinklas jungia daugiau nei 200 šalių visame pasaulyje.
Milijonai pasitiki valiutų duomenimis
Turėdami daugiau nei 280 milijonų „Xe“ lankytojų, esame patikimas pasaulyje valiutų keitimo duomenų ir tarptautinių mokėjimų autoritetas.
Tūkstančiai įmonių naudoja „Xe“
Siūlome savo patirtį daugiau nei 18 000 viso pasaulio verslo vartotojų, kad padėtume jiems pasiekti unikalius verslo tikslus.
Kodėl verta naudoti Xe savo verslui?
Turėdami beveik 30 metų valiutų keitimo patirties, skaidrius kursus ir efektyvią internetinę platformą, mes leidžiame lengvai valdyti ir siųsti tarptautinius pinigų pervedimus.
Mes esame valiutos institucija
Yra priežastis, kodėl kasmet Xe aplanko daugiau nei 280 milijonų žmonių. Siūlome tikslius kursus ir paprastus valiutų keitimo sprendimus, turėdami dešimtmečių patirtį.
Saugumas ir apsauga
Kadangi esame „Euronet“ šeimos dalis, mūsų klientai pasitiki, kad kasmet apdorojame daugiau nei 115 milijardų dolerių vertės pasaulinių sandorių. Jūsų saugumas yra mūsų prioritetas.
Konkurencingos kainos
Mūsų komanda stebi rinką visą parą. Pasinaudokite mūsų valiutų kursų skaičiuokle ir gaukite atnaujinimus, kai bus pasiekti jūsų tiksliniai kursai.
Jokių netikėtų mokesčių
Mes laikome savo svarbiausiu tikslu apsaugoti jūsų interesus. Priimkite pagrįstus sprendimus be minimalios pervedimo sumos ir beveik be mokesčių.
Domina „Xe“ ERP verslo sprendimai?
Mūsų patyrusi komanda pasiruošusi aptarti unikalius jūsų įmonės poreikius. Jei jus domina partnerystė su „Xe“, susisiekite su mumis. Vienas iš mūsų tarptautinio verslo ekspertų mielai jums padės.
Pradėkite kaip „Xe“ (ERP) partneris
Pasidalinkite savo susidomėjimu tapti „Xe“ korporaciniu partneriu ir mes pritaikysime sprendimą jūsų verslo poreikiams. Užpildykite žemiau esančią formą ir mūsų partnerystės komanda netrukus su jumis susisieks.
Klausimai apie „Xe“ ERP integracijas
„Xe“ ERP sprendimas padeda įmonėms valdyti tarptautinius mokėjimus tiesiai iš savo ERP platformos. Automatizuokite pasaulines operacijas, mokėtinas sąskaitas ir suderinimo užduotis daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 130 valiutų.
„Xe“ šiuo metu integruojasi su populiariomis ERP platformomis, įskaitant „Microsoft Dynamics Business Central“, „Dynamics 365 Finance“ ir „Sage Intacct“.
„Xe“ padeda jūsų verslui panaikinti poreikį naudoti kelias platformas arba perkelti failus rankiniu būdu. Gaukite prieigą prie realaus laiko valiutų kursų stebėjimo, pelno / nuostolių ataskaitų teikimo ir didesnio efektyvumo su mūsų ERP sprendimais.
„Xe“ ERP integracijos supaprastina ir optimizuoja jūsų verslo operacijas, tokias kaip pasaulinių išlaidų stebėjimas, pelno / nuostolių ataskaitų teikimas ir failų įkėlimas.
Supaprastinti mokėtinų sąskaitų procesai
Tiesioginis operacijų stebėjimas
Rankinio duomenų įvedimo sumažinimas
Patobulintas užsienio valiutų rizikos valdymas