ERP klientų istorijos
Sužinokite, kaip klientai išsprendė savo iššūkius ir sutaupė laiko naudodami „Xe“ integruotus mokėjimo sprendimus ERP sistemoms.
„Ultrasource“ – „Microsoft Dynamics 365 Finance“
Sužinokite, kaip Kanzase įsikūrusi įrangos tiekėja „UltraSource“ pakeitė savo mokėtinų sąskaitų apmokėjimo procesą, integruodama „Xe Global Business Payments“ į „Microsoft Dynamics 365 Finance“. Ši automatizacija panaikino rankines užduotis, supaprastino tiekėjų mokėjimus ir leido įmonei sutelkti dėmesį į strateginį augimą, vadovaujant progresyviam finansų direktoriui Robui Mogrenui.
Hansenas – „Microsoft Dynamics 365 Finance“
„Hansen Technologies“, pasaulinė programinės įrangos tiekėja, patobulino savo mokėtinų sąskaitų apmokėjimo procesą, integruodama „Xe.com“ mokėjimų sprendimą į „Microsoft Dynamics 365 Finance“. Ši automatizacija supaprastino tiek vietinius, tiek tarptautinius mokėjimus, sumažino rankinių klaidų skaičių ir padidino veiklos efektyvumą, leisdama finansų direktoriui Richardui Englishui ir jo komandai saugiai valdyti mokėjimus savo ERP sistemoje.
„Atlas Pearls“ – D365 verslo centras
„Atlas Pearls“, didelė Pietų jūros perlų gamintoja, modernizavo savo mokėtinų sąskaitų operacijas, naudodama „Xe Global Business Payments“ sistemą, integruotą į „Microsoft Dynamics 365 Business Central“. Finansų kontrolierės Rebeccos McKeating vadovaujama automatizacija pagerino mokėjimų efektyvumą, pakeitė rankinius darbo eigą ir leido įmonei teikti pirmenybę augimui ir inovacijoms.
Norite pamatyti mūsų ERP sprendimą veikiant?
Supaprastinkite savo operacijas ir mokėjimus visame pasaulyje naudodami „Xe“ ERP sprendimą. Patirkite savo akimis, kaip sklandžiai mūsų įterptoji mokėjimo technologija integruojasi į jūsų ERP sistemą, padidindama efektyvumą ir sutaupydama jūsų laiką. Pasiruošę transformuoti savo verslą?