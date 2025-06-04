  1. Home
ERP mokėjimų internetiniai seminarai

Išmokite supaprastinti mokėtinų sąskaitų apskaitą naudodami integruotas mokėjimo galimybes ir FX sprendimus, skirtus ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

„Microsoft Dynamics 365“ verslo centras

Atraskite įterptųjų mokėjimų galią

Sužinokite, kaip supaprastinti tiekėjų mokėjimus „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ sistemoje naudojant „Xe“ integruotą mokėjimų sprendimą. Supaprastinkite darbo eigą, pasinaudokite realiuoju laiku teikiamu banko patvirtinimu ir automatizuotu ataskaitų teikimu, kad padidintumėte efektyvumą.

Automate your invoice process and payments

„Microsoft Dynamics 365“ finansai

Automatizuokite sąskaitų faktūrų apmokėjimo procesą

Sužinokite, kaip automatizuoti sąskaitų faktūrų apdorojimą naudojant OCR ir apdoroti visus mokėjimus sistemoje „Dynamics 365 Finance“. Stebėkite tiesiogines „Xe“ ir „Microsoft“ ekspertų demonstracijas, kurios parodys, kaip optimizuoti mokėtinų sumų apmokėjimo darbo eigą.

ERP Integrations with Xe

Norite pamatyti mūsų ERP sprendimą veikiant?

Supaprastinkite savo operacijas ir mokėjimus visame pasaulyje naudodami „Xe“ ERP sprendimą. Patirkite savo akimis, kaip sklandžiai mūsų įterptoji mokėjimo technologija integruojasi į jūsų ERP sistemą, padidindama efektyvumą ir sutaupydama jūsų laiką. Pasiruošę transformuoti savo verslą?