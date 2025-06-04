Jums nauja pradžia, mums pažįstama teritorija

Persikėlimas į užsienį atneša daug pokyčių ir netikrumo, tačiau mūsų patikimumas išlieka nepakitęs.

Perduokite užtikrintai
Move your money with you

Jūsų persikėlimo į užsienį įgalinimas

Nesvarbu, ar keliatės dėl naujo darbo, siekiate mokslų, ar pradedate naują gyvenimo etapą naujoje šalyje, „Xe“ užtikrina, kad jūsų pinigai saugiai ir efektyviai pasiektų reikiamus tikslus. Mūsų sklandūs pervedimai leis jums tvarkyti finansus vienu rūpesčiu mažiau perkraustymo metu.

Pradėkite perkėlimą dabar
Speak with our transfer experts

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie didelius pinigų pervedimus arba norite sužinoti, kaip „Xe“ gali padėti jums sutaupyti persikraustymo į užsienį išlaidų. Susisiekite su mūsų pervedimų ekspertais šiandien telefonu, tiesioginiu pokalbiu arba el. paštu.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779 Pagalbos centras

Patirkite Xe pranašumą

Maximize your money with Xe

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

What you see is what you get

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

90% of transfers arrive in minutes.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

Trusted & Secure

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Set it and forget it

Pasikartojantys mokėjimai

Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.

Palyginkite mus su savo banku

„Xe“ nuolat siūlo bankus lenkiančius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų kišenėje. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.

Palyginti įkainius
The better way to transfer bank-to-bank

Perkelkite daugiau naudodami didesnius siuntimo limitus

Mes siūlome didesnius pervedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite išsiųsti daugiau pinigų. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

Pradėti siųsti
Save on recurring bills

Sutaupykite daugiau kasdienių sąskaitų ir išlaidų

Keliantis gyventi į užsienį, svarbu pasiruošti nuolatinėms sąskaitoms. Su „Xe“ galite lengvai valdyti šiuos mokėjimus ir sutaupyti daugiau, naudodamiesi bankus geresnėmis palūkanų normomis, užtikrindami, kad turite pakankamai lėšų reguliarioms išlaidoms padengti.

Pradėkite perkėlimą dabar

Kaip pervesti pinigus už persikėlimą į užsienį naudojantis „Xe“

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

More ways Xe can help you

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Sužinokite daugiau

Didelių pinigų pervedimų DUK