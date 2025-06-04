Perveskite pinigus, kad galėtumėte įsigyti nekilnojamąjį turtą užsienyje

Neleiskite, kad pinigų pervedimo į užsienį idėja trukdytų jūsų ateičiai. Didelių pinigų pervedimas į užsienį turėtų būti paprastas, o ne stresą keliantis. Su mūsų greitais ir patikimais pervedimais, svajonių namo užsienyje įsigijimas yra tik pradžia.

Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite Xe skirtumą

Nesvarbu, ar perkate atostogų namą, keliatės dirbti, ar investuojate į nekilnojamąjį turtą, „Xe“ patirtis yra raktas į jūsų svajonių įgyvendinimą. Mes supaprastiname didelius tarptautinius pervedimus, kad jums būtų paprasčiau.

We’re here to help

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Jei jums reikia pagalbos organizuojant nekilnojamojo turto pervedimą perkant tarptautinį turtą, mūsų pervedimo ekspertai pasiruošę jums padėti – susisiekite su mumis šiandien!

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779

Patirkite Xe pranašumą

Maximize your money with Xe

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

What you see is what you get

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

90% of transfers arrive in minutes.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

Trusted & Secure

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Set it and forget it

Pasikartojantys mokėjimai

Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.

Siųskite užtikrintai

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

Save on recurring expenses

Automatizuokite pervedimus, kad mokėjimai būtų atlikti laiku

Perkant nekilnojamąjį turtą užsienyje, labai svarbu suplanuoti tokias išlaidas kaip vietiniai mokesčiai, priežiūra ir papildomi mokesčiai. Su „Xe“ galite lengvai valdyti šiuos pasikartojančius mokėjimus ir sutaupyti daugiau, užtikrindami, kad turėsite papildomų lėšų padengti savo nuolatines išlaidas.

The better way to transfer bank-to-bank

Perkelkite daugiau naudodami didesnius siuntimo limitus

Mes siūlome didesnius pervedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite išsiųsti daugiau pinigų. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

Fast. Fair. Transparent.

Jokių netikėtumų dėl išankstinių įkainių ir mokesčių

Xe yra įsipareigojusi laikytis visiško skaidrumo. Mūsų įkainiai ir mokesčiai visada aiškūs ir rodomi iš anksto, todėl žinosite tikrąją savo pavedimo kainą ir užtikrinsite, kad už savo pinigus gautumėte geriausią kainos ir kokybės santykį.

Kaip pervesti pinigus svajonių turtui įsigyti

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Nustatyti perkėlimą

Pateikite reikiamą informaciją, kad galėtumėte nustatyti pavedimą. Jei operacijos viršija mūsų internetinius limitus, mūsų speciali palaikymo komanda pasiruošusi padėti jums kiekviename žingsnyje.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

More ways Xe can help you

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Didelių pinigų pervedimų DUK