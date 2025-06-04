Valdykite savo turtą užsienyje su Xe

Mokėkite savo užsienyje paskolą arba gaukite nuomą greitais ir saugiais pavedimais, kurie supaprastina jūsų finansų valdymą.

Perduokite užtikrintai
Maintain your overseas mortgage with ease

Lengvai valdykite savo hipotekos ir nuomos pervedimus

Nesvarbu, ar mokate tarptautinę hipoteką, ar tvarkote nuomos pervedimus, mes užtikriname, kad pasauliniai pinigų pervedimai būtų lengvi ir be streso. Pasinaudokite patikimais tarptautiniais pervedimais ir ekspertų pagalba, kad patirtis būtų sklandi.

Pradėkite perkėlimą
Speak with our transfer experts

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Pinigų pervedimai ir keitimas turėtų būti paprasti. Jei turite klausimų apie didelius pinigų pervedimus arba kaip pradėti tarptautinius hipotekos ar nuomos pervedimus, susisiekite su „Xe“ pervedimų ekspertais.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779

Patirkite Xe pranašumą

Maximize your money with Xe

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

What you see is what you get

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

90% of transfers arrive in minutes.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

Trusted & Secure

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Set it and forget it

Pasikartojantys mokėjimai

Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.

Palyginkite mus su savo banku

„Xe“ nuolat siūlo bankus lenkiančius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų kišenėje. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.

Palyginti įkainius

Kaip valdyti hipotekos ir nuomos pervedimus naudojant „Xe“

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

Never miss a payment

Niekada nepraleiskite mokėjimo termino su suplanuotais pervedimais

Nėra nieko blogiau, nei praleistas mokėjimo terminas. Naudodami „Xe“ galite automatizuoti didelius pinigų pervedimus, sumažindami mokėjimo praleidimo ir delspinigių bei komplikacijų riziką.

Registruotis

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

More ways Xe can help you

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Sužinokite daugiau

Didelių pinigų pervedimų DUK