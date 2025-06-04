Valdykite savo turtą užsienyje su Xe
Mokėkite savo užsienyje paskolą arba gaukite nuomą greitais ir saugiais pavedimais, kurie supaprastina jūsų finansų valdymą.
Lengvai valdykite savo hipotekos ir nuomos pervedimus
Nesvarbu, ar mokate tarptautinę hipoteką, ar tvarkote nuomos pervedimus, mes užtikriname, kad pasauliniai pinigų pervedimai būtų lengvi ir be streso. Pasinaudokite patikimais tarptautiniais pervedimais ir ekspertų pagalba, kad patirtis būtų sklandi.
Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą
Pinigų pervedimai ir keitimas turėtų būti paprasti. Jei turite klausimų apie didelius pinigų pervedimus arba kaip pradėti tarptautinius hipotekos ar nuomos pervedimus, susisiekite su „Xe“ pervedimų ekspertais.
Patirkite Xe pranašumą
Bankus lenkiančios palūkanų normos
Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.
Maži arba nuliniai mokesčiai
Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.
Žaibiškai greiti pervedimai
Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.
30+ metų meistriškumo
Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.
Stebėjimas realiuoju laiku
Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.
Pasikartojantys mokėjimai
Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.
Palyginkite mus su savo banku
„Xe“ nuolat siūlo bankus lenkiančius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų kišenėje. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.
Kaip valdyti hipotekos ir nuomos pervedimus naudojant „Xe“
Sukurti paskyrą
Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.
Momentinė citata
Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.
Siųsti pinigus
Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.
Stebėkite savo pervedimą
Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.
Niekada nepraleiskite mokėjimo termino su suplanuotais pervedimais
Nėra nieko blogiau, nei praleistas mokėjimo terminas. Naudodami „Xe“ galite automatizuoti didelius pinigų pervedimus, sumažindami mokėjimo praleidimo ir delspinigių bei komplikacijų riziką.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti
Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.
Didelių pinigų pervedimų DUK
Siųsti dideles pinigų sumas su Xe yra labai paprasta. Tiesiog atlikite toliau nurodytus 6 veiksmus.
1 veiksmas: užsiregistruokite nemokamai
Prisijunkite prie savo „Xe“ paskyros arba užsiregistruokite nemokamai. Užtrunka vos kelias minutes, tereikia el. pašto adreso.
2 veiksmas: gaukite kainos pasiūlymą
Praneškite mums valiutą, kurią norėtumėte pervesti, kiek pinigų norite siųsti ir kur norite pervesti.
3 veiksmas: pridėkite gavėją
Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (reikės tokios informacijos kaip jo vardas, pavardė ir adresas).
4 veiksmas: patvirtinkite savo tapatybę
Kai kuriems pavedimams mums gali prireikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir užtikrintume jūsų pinigų saugumą.
5 veiksmas: patvirtinkite savo pasiūlymą
Patvirtinkite ir finansuokite savo pavedimą banko sąskaita, kreditine arba debeto kortele ir viskas!
6 veiksmas: stebėkite savo pavedimą
Pažiūrėkite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite tiesioginį pokalbį, palaikymą telefonu ir el. paštu.
„Xe“ siūlome kelis pinigų siuntimo būdus.
Tiesioginis debetas ACH (rekomenduojamas dideliems pervedimams):
Tiesioginio debeto arba automatinio kliringo (ACH) mokėjimai nuskaito lėšas tiesiai iš jūsų banko sąskaitos.
Banko pavedimas (rekomenduojamas dideliems pavedimams):
Banko pavedimai perves pinigus iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.
Debeto arba kredito kortelė:
Mokėjimai kortele paprastai trunka mažiau nei 24 valandas. Tačiau mokėjimai kortele yra su nedideliu papildomu mokesčiu.
Pinigų pervedimo inicijavimas atskleidžia tipines trukmes. Pristatymo laikas gali keistis priklausomai nuo valiutos, paskirties vietos ir mokėjimo būdo. Stebėkite pavedimus naudodami veiklos ekraną „Xe“ programėlėje arba svetainėje ir tiesiogiai bendraukite su mūsų virtualia asistente Lexi, kad gautumėte pagalbos.
Greičiausi mokėjimo būdai:
Pervedimai prasideda, kai tik gauname jūsų mokėjimą.
Mokėjimai kortelėmis yra greičiausias būdas, apdorojami beveik akimirksniu. Skubiems pavedimams rinkitės mokėjimą kortele.
Banko pavedimai, tiesioginiai debetai ir ACH yra šiek tiek lėčiau – iki 2 darbo dienų, kol pinigai pasiekia mus.
Pristatymo terminai:
Gavę jūsų mokėjimą, mes išsiųsime jūsų pinigus. Priklausomai nuo valiutos ir gavėjo, pavedimams pasiekti gavėjus gali prireikti nuo 1 iki 3 darbo dienų. Jei turite klausimų, susisiekite su Lexi, kad galėtumėte stebėti pervedimus.
Norėdami atlikti pinigų pervedimą naudodami „Xe“, jums reikės savo banko informacijos, gavėjo banko informacijos, pervedamos sumos ir valiutos, į kurią norite konvertuoti.
Kai patvirtinsite informaciją ir gausite mokėjimą, bus pradėtas pavedimas.
Dėl jūsų saugumo taikome apribojimus, kiek galite pervesti vienu internetiniu pavedimu.
Internetinių pavedimų limitas pagal regioną:
JK ir Europa (GBEU): 350 000 GBP arba atitinkama siuntimo valiuta
Jungtinės Valstijos (JAV): 535 000 USD arba atitinkama siuntimo valiuta
Kanada (CA): 560 000 CAD arba atitinkama siuntimo valiuta
Australija ir Naujoji Zelandija (AUNZ): arba siunčiama valiuta, atitinkančia nustatytą sumą
Jūsų pasirinktas mokėjimo būdas taip pat gali nulemti, kiek galite siųsti per mus. Daugiau informacijos ir jums galimų mokėjimo būdų sąrašą rasite mūsų DUK .
Kanados ir JAV klientai, atsiskaitantys banko pavedimu arba pavedimu:
Kanados klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 CAD ar daugiau. JAV klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 USD ar daugiau.
„Xe“ taikome pažangiausias saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų lėšas ir asmeninę informaciją. Tai apima:
Šifravimas:
Visi per mūsų platformą perduodami duomenys yra šifruojami naudojant SSL (Secure Socket Layer) technologiją.
Atitiktis reglamentams:
Mus reguliuoja finansų institucijos keliose jurisdikcijose, užtikrindamos griežtų saugumo standartų laikymąsi.
Dviejų veiksnių autentifikavimas:
Siūlome dviejų veiksnių autentifikavimą (2FA), kad jūsų paskyra būtų dar saugesnė.
Sukčiavimo prevencija:
Įdiegtos pažangios stebėjimo sistemos, skirtos aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui.
Saugūs mokėjimo būdai:
Mokėjimo būdai: Mokėjimo metu naudojame tik saugius ir patikimus mokėjimo būdus, kad užtikrintume jūsų lėšų saugumą.
Jei per metus siunčiate daugiau nei 50 000 JAV dolerių (arba atitinkamą sumą vietine valiuta), galite naudotis šia paslauga.
Štai tik keli dalykai, kuriais komanda gali jums padėti:
• Pagalba organizuojant didelius pervedimus
• Išankstinio pavedimo nustatymas, siekiant užfiksuoti dabartinį siuntimo tarifą iki 24 mėnesių
• Rinkos pavedimų kūrimas, kad galėtumėte siųsti pinigus, kai pasiekiamas tikslinis kursas
• Sukurkite reguliarų mokėjimą, kad atliktumėte reguliarius, automatinius pavedimus su fiksuotais tarifais, kaip ir įprastų tiesioginių debetų atveju
Jei norėtumėte pasikalbėti su mūsų komandos nariu, galite mums paskambinti naudodamiesi toliau nurodytais kontaktais: Jungtinė Karalystė (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Europa (ES): +441753441800 (8–18 val. GMT)
Naujoji Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Jungtinės Valstijos (JAV): +17372557830 (7.00–17.00 val. Ramiojo vandenyno laiku)
Kanada (CA): +16474753660 (7–17 val. PT)