Siųskite pinigus šeimai

Šeima yra viskas, ir mes tai suprantame. Siųskite pinigus savo artimiesiems užsienyje greitais, saugiais ir patikimais pervedimais – nes jų laimė ir jūsų ramybė yra svarbiausia.

Save more, transfer more

Palyginkite kainas ir sužinokite, kaip sutaupyti

Mes užtikriname, kad pinigų siuntimas užsienyje gyvenantiems šeimos nariams būtų paprastas, saugus ir greitas. O dėl mūsų bankus lenkiančių palūkanų normų ir mažų mokesčių galite būti ramūs, žinodami, kad jūsų artimieji gauna daugiausiai naudos iš kiekvieno pavedimo.

We’re here to help

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Tikime, kad pinigų pervedimas šeimos išlaikymui turėtų būti paprastas ir saugus. Jei turite klausimų dėl perkėlimo arba jums reikia pagalbos pradedant, mūsų perkėlimo ekspertai visada pasiruošę jums padėti.

Patirkite Xe pranašumą

Maximize your money with Xe

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

What you see is what you get

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

90% of transfers arrive in minutes.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

Trusted & Secure

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Set it and forget it

Pasikartojantys mokėjimai

Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.

Siųskite užtikrintai

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

Money there when you need

Automatizuokite pervedimus, kad mokėjimai būtų atlikti laiku

Didelių pinigų pervedimų automatizavimas leidžia jums ir jūsų artimiesiems geriau valdyti biudžetus, suteikiant nuoseklumo jūsų ir jūsų gavėjo gyvenimui. Su „Xe“ galite lengvai valdyti šiuos pasikartojančius mokėjimus.

Your bank doesn’t want you to know about us

Tarptautinių pinigų pervedimų naujo apibrėžimas

Jau daugiau nei 30 metų „Xe“ pergudrauja bankus, tarptautinius pavedimus padarydama greitesnius, lengvesnius ir prieinamesnius. Kol bankai bando pasivyti, mes įvaldėme pasaulinių mokėjimų meną. Nenuostabu, kad 280 milijonų žmonių pasitiki mumis visais savo finansiniais poreikiais visame pasaulyje.

Kaip siųsti pinigus artimiesiems užsienyje naudojantis „Xe“

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

More ways Xe can help you

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Didelių pinigų pervedimų DUK