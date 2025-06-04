Saugus kelias jūsų šeimos palikimui

Suprantame, kaip svarbu išsaugoti tai, kas svarbu jūsų artimiesiems. Pasitikėkite mumis dėl saugaus, greito ir patikimo paveldėjimo pervedimo į užsienį, suteikdami ramybę jums ir jūsų šeimai.

Perduokite užtikrintai
Receiving a large inheritance?

Perveskite tarptautinį palikimą į savo banką

Paveldėjimo gavimas, ypač iš užsienio, gali būti prasminga ir emociškai reikšminga patirtis. „Xe“ pasitiki milijonai žmonių, nes ji padeda procesą padaryti kuo sklandesnį ir saugesnį, užtikrinant, kad lėšos pasiektų jus greitai ir su minimaliais mokesčiais ar komplikacijomis.

Pradėkite savo Xe kelionę
Compare us to your bank today.

Palyginkite įkainius ir pasilikite daugiau to, kas jums priklauso

Mes nuolat siūlome bankams palankesnius valiutos kursus, kad galėtumėte išlaikyti daugiau pinigų savo kišenėje. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.

Palyginti įkainius Pradėti siųsti

Patirkite Xe pranašumą

Maximize your money with Xe

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

What you see is what you get

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

90% of transfers arrive in minutes.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

Trusted & Secure

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Track every step of the way

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Set it and forget it

Siųskite vienu pavedimu

„Xe“ siūlo didesnius siuntimo limitus nei kitos pervedimų paslaugos, todėl jums nereikia skaidyti ar siųsti kelių pervedimų, kad gautumėte paveldėtus pinigus.

Siųskite užtikrintai

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

Pradėkite
We’re here to help

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Reikia pagalbos siunčiant palikimą ar tvarkant didelį pinigų pervedimą? Mūsų perkėlimo ekspertai pasiruošę padėti – susisiekite su mumis šiandien ir gaukite asmeninę pagalbą!

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
The better way to transfer bank-to-bank

Perkelkite daugiau naudodami didesnius siuntimo limitus

Mes siūlome didesnius pervedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite išsiųsti daugiau pinigų. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

Pradėti siųsti

Kaip pervesti paveldėjimo pinigus naudojant Xe

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

Beware of inheritance scams

Saugokitės galimų paveldėjimo sukčių

Paveldėjimo aferos yra dažna sukčių taktika, kuria siekiama apgauti aukas, kad jos pasidalytų asmenine informacija arba sumokėtų mokesčius už melagingą palikimą. Apsaugokite save tikrindami teiginius ir įgaliojimus.

Sužinokite daugiau apie sukčiavimo prevenciją
Inheritance tax and how it can affect you

Paveldėjimo mokesčio supratimas

Turto paveldėjimas iš užsienio gali sukelti sudėtingų ir neįprastų mokesčių įsipareigojimų. Jei esate įvardytas kaip tarptautinio turto naudos gavėjas, būtina kreiptis į mokesčių teisės advokatą, turintį patirties tarpvalstybiniuose klausimuose. Jie gali padėti užtikrinti, kad užtikrintai suprastumėte tiek vietinius, tiek tarptautinius mokesčių reglamentus, apsaugotų jus nuo galimų klaidų ir užtikrintų visišką įstatymų laikymąsi.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

More ways Xe can help you

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Sužinokite daugiau

Didelių pinigų pervedimų DUK