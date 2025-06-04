- Home
Įgalinant įvairaus dydžio įmones
Mokėjimų API, skirta pasaulinėms operacijoms
Integruokite „Xe“ mokėjimų API tiesiai į savo platformą, kad tarptautiniai mokėjimai būtų saugūs ir efektyvūs. Būdami pirmaujančiu mokėjimų API sprendimu įmonėms, mūsų API supaprastina tarpvalstybinius mokėjimus, taupydama jūsų laiką ir pinigus.
Pasitiki pasauliniai pramonės lyderiai
Prisijunkite prie viso pasaulio įmonių, kurios pasitiki „Xe“, kad pinigų pervedimai būtų saugūs, greiti ir patikimi.
Siųskite pinigus į daugiau nei 220 šalių naudodami „Xe“ API
Padedame įvairaus dydžio įmonėms pasiekti savo tikslus supaprastindami tarptautinius mokėjimus. Integravę „Xe“ mokėjimų API tiesiai į savo platformą, galite siųsti mokėjimus į daugiau nei 220 šalių, sutaupyti banko mokesčių ir pasinaudoti konkurencingais valiutų kursais.
Jūsų klientams ir partneriams tai puikus būdas padidinti pajamas, siūlant tarptautinius mokėjimo būdus savo platformoje.
Paprasta integracija kūrėjams
Suteikiame įrankius ir išteklius, kad jūsų komanda galėtų lengvai integruoti „Xe Payments“ API.
Smėlio dėžės aplinka
Mūsų bandomoji aplinka leidžia testuoti integracijas nepaveikiant tiesioginių duomenų ar bankų sistemų.
Kūrėjo API dokumentai
Mūsų API dokumentuose pateikiamos lengvai suprantamos instrukcijos ir kodo pavyzdžiai, siekiant supaprastinti kūrėjų diegimą.
Klientų aptarnavimas
Kai viskas bus paruošta, jums paskirsime paskyros valdytoją, kuris padės atsakyti į visus jūsų klausimus.
Finansinių technologijų, e. prekybos ir kelionių pramonės šakos
Mokėjimų API privalumai jūsų verslui
Siųskite pinigus į daugiau nei 220 šalių: įgalinkite tarptautinius mokėjimus tiesiai iš savo platformos – tai patogu tiek jums, tiek jūsų klientams.
Sklandi integracija: lengvai integruokite mūsų mokėjimų API į savo platformą, kad sukurtumėte sprendimus, kurie priverstų jūsų klientus sugrįžti.
Konkurencingi valiutų kursai: pasinaudokite mūsų konkurencingais kursais ir konvertuokite lėšas, kai tik to prireikia jūsų verslui.
Papildomos pajamos: atraskite galimybes naudodamiesi tarptautiniais mokėjimo būdais.
Galinga API sąsaja, padedanti automatizuoti mokėjimus
Tikslūs sandoriai: užtikrinkite klientų pasitenkinimą greitomis, saugiomis ir be klaidų atliekamomis operacijomis, kurios pašalina rankinio tvarkymo riziką.
Sąskaitų faktūrų automatizavimas: supaprastinkite užsienio sąskaitų faktūrų valdymą automatizuodami sąskaitų faktūrų kūrimą, siuntimą, mokėjimų apdorojimą ir sekimą.
Tiesioginiai banko mokėjimai: siųskite pinigus tiesiai į savo tiekėjo banko sąskaitas, kad galėtumėte greitai ir be rūpesčių atlikti verslo mokėjimus.
Kaip pradėti naudotis Mokėjimų API
Supaprastinkite savo pasaulinius mokėjimų procesus keturiais paprastais žingsniais:
Sukurti paskyrą
Susisiekite su mumis, kad susikurtumėte „Xe Sandbox“ paskyrą ir peržiūrėtumėte mūsų įvairius sprendimus.
Testavimas ir integravimas
Norėdami išbandyti ir integruoti mokėjimų API tiesiai į savo produktus, naudokite mūsų išsamią dokumentaciją.
Patvirtinti ir paskelbti
Peržiūrėkite savo integraciją, kad įsitikintumėte, jog ji veikia sklandžiai ir esate pasiruošę paleidimui!
Apdoroti mokėjimus
Kai mūsų API bus paleista, ji automatizuos operacijas, sutaupydama jūsų laiką ir sumažindama rankinio darbo krūvį.
Sukurtas mastelio keitimui ir patikimumui
Sužinokite, kodėl „Xe Payments API“ yra geriausias pasirinkimas jūsų pasauliniams verslo pavedimams:
Keičiamas
Mūsų RESTful API dizainas palaiko efektyvų kūrimą, testavimą ir mastelio keitimą jūsų verslui augant.
Saugu
Pirmaujantys pramonėje šifravimo ir saugumo metodai užtikrina jūsų operacijų ir duomenų apsaugą.
Patikimas
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį tarptautinių mokėjimų srityje, „Xe“ užtikrina tikslius, patikimus ir rezultatus.
Susisiekite su mūsų API ekspertais
Susisiekite su mumis šiandien ir aptarkite savo konkrečius poreikius. Naudodami „Xe“ mokėjimų API, galite supaprastinti pasaulinį mokėjimų apdorojimą, sumažinti išlaidas ir suteikti savo klientams sklandžią patirtį.
Mokėjimų API klausimai
„Xe“ mokėjimų API padeda įmonėms integruoti tarptautinių mokėjimų galimybes tiesiai į savo platformą. Tai leidžia jums ir jūsų klientams atlikti pasaulines operacijas realiuoju laiku, taikant konkurencingus valiutų kursus ir patikimą apdorojimą.
Taip. Siekdami supaprastinti integracijos procesą, teikiame tokius įrankius ir išteklius kaip:
Visa API dokumentacija su kodo pavyzdžiais
Smėlio dėžės aplinka saugiam testavimui
Specialaus klientų vadybininko palaikymas
Norėdami integruoti „Xe“ mokėjimų API, atlikite šiuos keturis paprastus veiksmus:
Sukurkite „Xe“ paskyrą ir paprašykite prieigos prie smėlio dėžės.
Naudokite dokumentaciją API testavimui ir integravimui.
Užbaikite patvirtinimą ir pradėkite transliaciją.
Pradėkite apdoroti automatinius tarptautinius mokėjimus!
Mokėjimų API yra sukurta taip, kad prisitaikytų prie jūsų verslo augimo. Nesvarbu, ar esate startuolis, ar didelė įmonė, „Payments API“ palaiko didelio masto operacijas neprarandant našumo.
Taip. „Xe“ mokėjimų API palaiko sąskaitų faktūrų automatizavimą, todėl galite efektyviai kurti, siųsti, apdoroti ir sekti sąskaitas faktūras savo sistemoje.
Norėdami pasikalbėti apie kainas, susisiekite su mumis ir aptarsime, kaip galime geriausiai patenkinti jūsų poreikius. „Xe“ komandos narys susisieks su jumis, kad surastų planą, kuris atitiktų jūsų verslo tikslus.
Jei reikia pagalbos dėl integracijos, susisiekite su savo paskirtu klientų vadybininku. Jie galės suteikti jums specializuotą pagalbą, susijusią su nustatymu arba atsakys į visus kitus jums rūpimus klausimus.