JPY - Japanese Yen

Japanese Yen yra Japonija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Japanese Yen valiutos kursas yra JPY į USD kursas. Valiutos kodas Jenas yra JPY, o valiutos simbolis yra ¥. Žemiau rasite Japanese Yen kursus ir valiutos konverterį.
Japoniško jeno svarba
Japoniškas jenas yra trečia pagal apyvartą valiuta pasaulyje ir labiausiai prekiaujama valiuta Azijoje. Dėl palyginti žemų palūkanų normų, japoniškas jenas dažnai naudojamas carry prekyboje su Australijos doleriu ir JAV doleriu. Carry prekyba yra strategija, kurioje valiuta su žema palūkanų norma yra parduodama, kad būtų galima nusipirkti valiutą su aukštesne palūkanų norma.
Ankstyvoji japoniška valiuta
Valiutos istorija Japonijoje prasidėjo VIII amžiuje, kai 708 metais buvo pradėti kaldinti sidabro ir vario monetos, vadinamos Wado Kaichin. Šios monetos imituodavo kinų monetas, o kai Japonija nebegalėjo gaminti savo monetų, į šalį buvo importuojama kinų valiuta. Per ateinančius kelis šimtmečius kinų monetų srautas nepatenkino paklausos, todėl siekiant išspręsti šią problemą, nuo XIV iki XVI amžiaus buvo pradėtos cirkuliuoti dvi privačiai kaldintos japonų monetos, Toraisen ir Shichusen. Apie XV amžių buvo skatinama kaldinti auksines ir sidabrines monetas, žinomas kaip Koshu Kin, ir auksinė moneta greitai tapo naująja standartine valiuta. Vėliau vyriausybė įsteigė suvienytą monetarinę sistemą, kurią sudarė auksinė valiuta, taip pat sidabrinės ir varinės monetos.
Šiuolaikinis japoniškas jenas
XIX amžiuje Japonijoje buvo naudojami Ispanijos doleriai, kartu su vietinėmis valiutomis. Siekiant supaprastinti ir centralizuoti tuo metu naudojamas skirtingas monetas, 1871 metais buvo sukurta jena (kuri reiškia 'ratas' arba 'apvalus objekt'). Naujoji valiutos įstatymas sukūrė monetarinę sistemą, panašią į europinę, su dešimtainės apskaitos sistema. Jena veikė pagal bimetalinį auksinės ir sidabrinės standartą iki 1897 metų, kai ji buvo palikta tik auksiniam standartui. Po Antrojo pasaulinio karo jena prarado didelę savo vertę, o 1971 metais buvo nustatytas fiksuotas valiutos kursas su JAV doleriu 308 JPY už 1 USD. Tai truko iki 1973 metų, kai ji perėjo prie kintamo valiutos kurso.
Japanese Yen statistika
|Pavadinimas
|Japanese Yen
|Simbolis
|¥
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Sen
|Smulkesnio vieneto simbolis
|sen
|Populiariausia JPY konversija
|JPY į USD
|Populiariausia JPY diagrama
|JPY į USD diagrama
Japanese Yen profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Retai naudojama: ¥2000
|Centrinis bankas
|Japonijos bankas
|Vartotojai
Japonija
Japonija
Kodėl domitės JPY?
