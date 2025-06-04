  1. Pradžia
NZD - New Zealand Dollar

New Zealand Dollar yra Naujoji Zelandija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias New Zealand Dollar valiutos kursas yra NZD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra NZD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite New Zealand Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

NZDNaujosios Zelandijos Doleris

Įvesta 1840 metais, Naujosios Zelandijos svaras buvo pirmoji oficiali Naujosios Zelandijos valiuta. Iki to momento tiek britų, tiek australų monetos cirkuliavo Naujojoje Zelandijoje ir tai tęsėsi iki 1897 metų. Svaro banknotus gamino šešios skirtingos prekybos bankai iki 1924 metų, kai buvo įgyvendintas vienodas dizainas. Po dešimtmečio buvo įsteigtas Naujosios Zelandijos rezervų bankas.

Decimaliacijos idėja pirmą kartą buvo iškelta 1933 metais, tačiau ji nebuvo įgyvendinta iki 1967 metų, kai Naujosios Zelandijos doleris pakeitė Naujosios Zelandijos svarą. Buvo daug viešų diskusijų apie tai, kaip bus vadinama nauja valiuta, buvo siūlomi tokie pavadinimai kaip 'kiwi' ir 'zeal', tačiau galiausiai buvo pasirinktas terminas 'doleris'. Naujosios Zelandijos doleris iš pradžių buvo fiksuotas prie JAV dolerio 1.62 USD už 1 NZD. Fiksavimo kursas keitėsi kelis kartus iki 1985 metų, kai valiuta pradėjo laisvai plaukti rinkoje. 1999 metais buvo išleistas naujas Naujosios Zelandijos dolerio dizainas, siekiant modernizuoti, nauji banknotai buvo pagaminti iš polimero. Nuo 2006 metų nebuvo monetų, kurių vertė būtų mažesnė nei penki centai, o grynųjų pinigų operacijų vertė buvo suapvalinta.

New Zealand Dollar statistika

PavadinimasNew Zealand Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia NZD konversijaNZD į USD
Populiariausia NZD diagramaNZD į USD diagrama

New Zealand Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: 10c, 20c, 50c, $1, $2
BanknotaiDažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasNaujosios Zelandijos rezervų bankas
Vartotojai
Naujoji Zelandija, Kuko salos, Niue, Pitkerno salos, Tokelau

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789858
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.324
AUD / USD0.670960

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%