NZD - New Zealand Dollar
New Zealand Dollar yra Naujoji Zelandija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias New Zealand Dollar valiutos kursas yra NZD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra NZD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite New Zealand Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Įvesta 1840 metais, Naujosios Zelandijos svaras buvo pirmoji oficiali Naujosios Zelandijos valiuta. Iki to momento tiek britų, tiek australų monetos cirkuliavo Naujojoje Zelandijoje ir tai tęsėsi iki 1897 metų. Svaro banknotus gamino šešios skirtingos prekybos bankai iki 1924 metų, kai buvo įgyvendintas vienodas dizainas. Po dešimtmečio buvo įsteigtas Naujosios Zelandijos rezervų bankas.
Decimaliacijos idėja pirmą kartą buvo iškelta 1933 metais, tačiau ji nebuvo įgyvendinta iki 1967 metų, kai Naujosios Zelandijos doleris pakeitė Naujosios Zelandijos svarą. Buvo daug viešų diskusijų apie tai, kaip bus vadinama nauja valiuta, buvo siūlomi tokie pavadinimai kaip 'kiwi' ir 'zeal', tačiau galiausiai buvo pasirinktas terminas 'doleris'. Naujosios Zelandijos doleris iš pradžių buvo fiksuotas prie JAV dolerio 1.62 USD už 1 NZD. Fiksavimo kursas keitėsi kelis kartus iki 1985 metų, kai valiuta pradėjo laisvai plaukti rinkoje. 1999 metais buvo išleistas naujas Naujosios Zelandijos dolerio dizainas, siekiant modernizuoti, nauji banknotai buvo pagaminti iš polimero. Nuo 2006 metų nebuvo monetų, kurių vertė būtų mažesnė nei penki centai, o grynųjų pinigų operacijų vertė buvo suapvalinta.
New Zealand Dollar statistika
|Pavadinimas
|New Zealand Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia NZD konversija
|NZD į USD
|Populiariausia NZD diagrama
|NZD į USD diagrama
New Zealand Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Naujosios Zelandijos rezervų bankas
|Vartotojai
Naujoji Zelandija, Kuko salos, Niue, Pitkerno salos, Tokelau
Naujoji Zelandija, Kuko salos, Niue, Pitkerno salos, Tokelau
Kodėl domitės NZD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti NZD el. pašto atnaujinimusGauti NZD kursus savo telefoneGauti NZD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲