GBP - British Pound
British Pound yra Jungtinė Karalystė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias British Pound valiutos kursas yra GBP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra GBP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite British Pound kursus ir valiutos konverterį.
Jungtinės Karalystės centrinis bankas yra Anglijos bankas. Kaip ketvirta labiausiai prekiaujama valiuta, Britų svaras yra trečia labiausiai laikoma rezervine valiuta pasaulyje. Dažniausiai naudojami Britų svaro pavadinimai yra svaras sterlingų, sterlingas, quid, kabelis ir nicker.
Britų svaro svarba
Britų svaras yra seniausia šiandien naudojama valiuta, taip pat viena iš dažniausiai konvertuojamų valiutų. Falklando Salos, Gibraltaras ir Šventoji Helena yra visos susietos su GBP paritetu.
Ankstyvoji valiuta Britanijoje
Savo kilme, datuojama 760 metais, svaras sterlingų pirmą kartą buvo pristatytas kaip sidabrinė moneta, kuri išplito po anglosaksų karalystes. 1158 metais dizainas buvo pakeistas ir vietoj gryno sidabro naujos monetos buvo kaldinamos iš 92,5% sidabro ir tapo žinomos kaip sterlingų svaras. Sidabrinės monetos buvo vienintelė monetų forma, naudojama Anglijoje, kol 1487 metais nebuvo pristatytas šilingas, o po dvejų metų, 1489 metais, svaras.
Britų svaro banknotai ir auksinis standartas
Pirmieji popieriniai banknotai buvo pristatyti 1694 metais, kai jų teisinis pagrindas buvo pakeistas iš sidabro į auksą. Anglijos bankas, vienas iš pirmųjų centrinių bankų pasaulyje, buvo įsteigtas po metų, 1695 metais. Visi sterlingų banknotai buvo rašomi ranka iki 1855 metų, kai bankas pradėjo spausdinti visus banknotus. XX amžiaus pradžioje daugiau šalių pradėjo susieti savo valiutas su auksu. Buvo sukurtas auksinis standartas, kuris leido konvertuoti skirtingų šalių valiutas ir revoliucionavo prekybą bei tarptautinę ekonomiką. Didžioji Britanija oficialiai priėmė auksinį standartą 1816 metais, nors šį sistemą naudojo nuo 1670 metų. Sterlingų stiprumas, kuris atsirado su auksiniu standartu, lėmė didelį ekonominį augimą Britanijoje iki 1914 metų.
Britų svaras ir sterlingų zona
Britų svaras nebuvo naudojamas tik Didžiojoje Britanijoje, bet taip pat cirkuliavo per Britų imperijos kolonijas. Šalys, kurios naudojo svarą, tapo žinomos kaip sterlingų zona, o svaras tapo globaliai populiarus, laikomas rezervine valiuta daugelyje centrinių bankų. Tačiau, kai Britanijos ekonomika pradėjo silpnėti, JAV doleris tapo dominuojantis. 1940 metais svaras buvo susietas su JAV doleriu 1 svaro už $4.03 JAV dolerius, ir daugelis kitų šalių pasekė, susiedamos savo atitinkamas valiutas. 1949 metais svaras buvo devalvuotas 30% ir 1967 metais įvyko antra devalvacija. Kai Britų svaras buvo decimalizuotas ir pradėjo laisvai plaukti rinkoje, 1971 metais, sterlingų zona buvo nutraukta. Po to Britų svaras patyrė daugybę pakilimų ir nuosmukių.
- 1976: Iškilo sterlingų krizė ir JK kreipėsi į Tarptautinį valiutos fondą dėl paskolos
- 1988: GBP pradėjo sekti Vokietijos markę
- 1990: JK prisijungė prie Europos valiutų kurso mechanizmo, tačiau po dvejų metų iš jo pasitraukė
- 1997: Palūkanų normų kontrolė tapo Anglijos banko atsakomybe
British Pound statistika
|Pavadinimas
|British Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = penny
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia GBP konversija
|GBP į USD
|Populiariausia GBP diagrama
|GBP į USD diagrama
British Pound profilis
|Pravardės
|Pound Sterling, Sterling, Quid, Nicker
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £5, £10, £20, £50
Retai naudojama: £100
|Centrinis bankas
|Anglijos bankas
|Vartotojai
Jungtinė Karalystė (JK), Anglija, Šiaurės Airija, Škotija, Velsas, Falklandų salos, Gibraltaras, Gernsis, Mano sala, Džersis, Šventoji Helena ir Ascensija, Pietų Džordžija ir Pietų Sandwicho salos, Tristano da Kunha
Kodėl domitės GBP?
