CAD - Canadian Dollar
Canadian Dollar yra Kanada valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Canadian Dollar valiutos kursas yra CAD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra CAD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Canadian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Kanados dolerio svarba
Kanados doleris yra septinta labiausiai prekiaujama valiuta Forex rinkoje, nes daugelis institucijų ir asmenų prekiauja CAD. Žmonės taip pat vadina CAD Loonie, buck, Huard ir Piastre (prancūziškai). Kanados doleris yra laikomas rezervine valiuta daugelio centrinio bankų. Jis taip pat žinomas kaip prekių valiuta, dėl šalies didelių žaliavų eksporto.
CAD įvedimas
Valiuta pirmą kartą buvo pristatyta Kanadoje 1660-ųjų pradžioje, kai prancūzų kolonistai atvežė monetas į šią teritoriją. Pirmieji banknotai Kanadoje buvo išleisti 1821 m. Monrealio banko ir greitai tapo pagrindiniu mokėjimo metodu. 1841 m., kaip Britų kolonija, Kanados provincija pradėjo leisti valiutą, vadinamą Kanados svaru; tačiau 1858 m. Kanados doleris pakeitė svarą ir suderėjo su JAV doleriu. Šiuo laikotarpiu tiek JAV doleriai, tiek Britų auksiniai suverenas buvo teisėta mokėjimo priemonė Kanados ribose. Po Kanados konfederacijos vyriausybė decimalizavo valiutą ir buvo išleista nauja monetų serija Kanados dominijoje. Kanados bankas buvo įsteigtas 1934 m., o pirmieji banknotai buvo išleisti po metų. Pirmoji Loonie moneta buvo pristatyta 1987 m., o dviejų dolerių moneta (dažnai vadinama Toonie) buvo pristatyta 1996 m. 2011 m. Kanados centrinis bankas išleido naują banknotų seriją, spausdintą ant polimerinės medžiagos.
Canadian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Canadian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia CAD konversija
|CAD į USD
|Populiariausia CAD diagrama
|CAD į USD diagrama
Canadian Dollar profilis
|Pravardės
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Retai naudojama: 1¢, 50¢
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
Retai naudojama: $1, $2, $500, $1000
|Centrinis bankas
|Kanados bankas
|Vartotojai
Kanada
Kanada
Kodėl domitės CAD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17640
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.642
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790022
|▲
|USD / CAD
|1.36707
|▼
|EUR / JPY
|184.274
|▲
|AUD / USD
|0.670766
|▲