CHF - Swiss Franc

Swiss Franc yra Šveicarija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Swiss Franc valiutos kursas yra CHF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra CHF, o valiutos simbolis yra CHF. Žemiau rasite Swiss Franc kursus ir valiutos konverterį.
Šveicarų franko svarba
Šveicarų frankas turi reputaciją kaip saugi prieglobstis arba kieta valiuta; jis dažnai perkamas finansinio neaiškumo metu dėl savo patikimumo ir stabilumo. Reguliariai naudojamas kaip pasaulinė rezervinė valiuta, šveicarų frankas yra šešta labiausiai prekiaujama valiuta pasaulyje. Visi CHF banknotai turi keturias nacionalines Šveicarijos kalbas: vokiečių, romėnų, prancūzų ir italų.
Trumpa šveicarų franko istorija
Prieš Helvetijos Respubliką Šveicarijoje cirkuliavo daugiau nei 860 skirtingų monetų. 1798 m. buvo pristatyta franko valiuta, kuri buvo naudojama iki 1803 m. kartu su daugybe užsienio valiutų. Šiuo laikotarpiu buvo sudėtinga valiutų sistema, apimanti daugiau nei 8000 skirtingų monetų ir banknotų cirkuliacijoje. Pagal Federalinį monetų įstatymą visos valiutos buvo pakeistos šveicarų franku, kuris buvo pristatytas lygiaverčiai su prancūzų franku 1850 m. Šveicarija 1865 m. priėmė auksinį standartą kaip Lotynų monetarinės sąjungos narė, teisėtai išlaikydama jį iki 2000 m.
Swiss Franc statistika
|Pavadinimas
|Swiss Franc
|Simbolis
|CHF
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Rappen
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Rp.
|Populiariausia CHF konversija
|CHF į USD
|Populiariausia CHF diagrama
|CHF į USD diagrama
Swiss Franc profilis
|Pravardės
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centrinis bankas
|Šveicarijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Šveicarija, Lichtenšteinas, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Kodėl domitės CHF?
