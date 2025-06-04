AUD - Australian Dollar
Australian Dollar yra Australija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Australian Dollar valiutos kursas yra AUD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra AUD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Australian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Australijos dolerio svarba
Centrinis bankas Australijoje vadinamas Australijos rezervų banku. Būdamas penkta labiausiai prekiaujama valiuta pasaulyje, Australijos doleris taip pat vadinamas buck, dough arba Aussie. Australijos doleris žinomas kaip prekių valiuta dėl savo didelių žaliavų eksportų. Dėl to AUD yra paveiktas Kinijos ir kitų Azijos importo rinkų. Dėl palyginti aukštų palūkanų normų Australijos doleris dažnai naudojamas carry prekybose su Japonijos jena. Carry prekyba yra strategija, kurioje valiuta su mažomis palūkanų normomis yra parduodama, kad būtų galima nusipirkti valiutą su didesnėmis palūkanų normomis.
Ankstyvoji valiuta Australijoje
Kai Naujoji Pietų Velsas buvo pirmą kartą įsteigtas 1788 m., Anglijos svaras buvo oficiali valiuta, nors Ispanijos doleriai buvo naudojami gana reguliariai. 1813 m., siekiant atgrasyti nuo neteisėto Ispanijos dolerių naudojimo, monetų centrai buvo išpjauti; jie tapo žinomi kaip 'holey dollars' ir jų branduoliai buvo vadinami 'dumps'; tai buvo pirmasis Australijos monetų forma.
Nuo svaro sterlingų iki Australijos dolerio
1825 m. vyriausybė įvedė sterlingų standartą ir britų monetos pradėjo būti kaldinamos Australijoje. Šios sidabrinės ir bronzinės monetos buvo naudojamos iki 1910 m., kai buvo įvesta nauja nacionalinė valiuta, Australijos svaras. Australijos svaras buvo fiksuotas vertės atžvilgiu su svaru sterlingų ir, kaip rezultatas, naudojo aukso standartą. Po trejų metų buvo išleista pirmoji Australijos banknotų serija. 1966 m. vasarį buvo įvesta Australijos doleris (AUD) pagal dešimtainę sistemą; doleriai ir centai pakeitė svarus, šilingus ir pensus. 1988 m. banknotai buvo konvertuoti į polimerą, technologiją, kuri iš pradžių buvo sukurta Australijoje, siekiant padėti užkirsti kelią padirbinėjimui.
Australian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Australian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia AUD konversija
|AUD į USD
|Populiariausia AUD diagrama
|AUD į USD diagrama
Australian Dollar profilis
|Pravardės
|Buck, Dough
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Australijos rezervų bankas
|Vartotojai
Australija, Kalėdų sala, Kokosų (Kilingo) salos, Norfolko sala, Ašmore ir Kartjė salos, Australijos Antarkties teritorija, Koralų jūros salos, Hardo sala, Makdonaldo salos, Kiribatis, Nauru
Kodėl domitės AUD?
