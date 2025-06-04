EUR - Euro
Euro yra Euro zonos narės valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Euro valiutos kursas yra EUR į USD kursas. Valiutos kodas Eurai yra EUR, o valiutos simbolis yra €. Žemiau rasite Euro kursus ir valiutos konverterį.
Europos centrinis bankas vadinamas Europos centrinis bankas (ECB). Šiuo metu 17 ES valstybių narių priėmė eurą. Tai yra antra pagal apyvartą valiuta forex rinkoje, po JAV dolerio, ir taip pat pagrindinė pasaulinė rezervinė valiuta. Kiti dažni euro pavadinimai yra Yoyo (airių anglų kalba), Leru (ispanų kalba) ir Ege (suomių kalba).
Euro įvedimas
1999 m. sausio 1 d. euras (EUR) buvo įvestas kaip sąskaitos valiuta, pakeičiant Europos valiutų vienetą lygiaverčiai. Europos valiutų vienetas buvo teorinė valiutų krepšelis, o ne fizinė valiuta. Iš pradžių vienuolika Europos ekonominės ir pinigų sąjungos šalių pakeitė savo valiutas euru: Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija ir Ispanija. Graikija pasekė pavyzdžiu 2001 m., Slovėnija 2007 m., Malta ir Kipras 2008 m., Slovakija 2009 m. ir Latvija 2014 m.
Euro naudojimas už ES ribų
Daugelis suverenių valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos dalis, nuo to laiko priėmė eurą, įskaitant Andoros kunigaikštystę, Monako kunigaikštystę, San Marino Respubliką ir Vatikano miestą. Euru taip pat naudojasi daug teritorijų, departamentų ir suverenių valstybių Euro zonos šalyse, tokių kaip Azorai, Balearų salos, Kanarų salos, Europa sala, Prancūzijos Gviana, Guadelupa, Juan de Nova, Madeira salos, Martinika, Majotas, Reunionas, Šventasis Martinas, Šventasis Pjeras ir Mikelonas, kad paminėtume tik keletą. Euru prekiaujama Kuboje, Šiaurės Korėjoje ir Sirijoje, o kelios valiutos yra susietos su juo.
|Valiuta
|Susiejimo kursas
|Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojama marka
|1.95583
|Bulgarijos levas
|1.95583
|Kepverdo salų eskudas
|110.265
|CFA frankas BEAC
|655.957
|CFA frankas
|655.957
|CFP frankas
|119.3317
|Komorų frankas
|491.9678
|Lietuvos litas
|3.45280
Pasenusių nacionalinių valiutų vertė
Eurų banknotai ir monetos pradėjo cirkuliuoti 2002 m., o seni banknotai ir monetos palaipsniui buvo išimti iš apyvartos. Tikslūs datų, kada kiekviena sena valiuta nustojo būti teisėta mokėjimo priemonė, ir jų oficialūs fiksuoti kursai pateikti žemiau esančioje lentelėje.
|Paveldima (sena) valiuta
|Konversija iš EUR
|Pasenusi
|ATS Austrija, šilingas
|1 EUR = 13.7603 ATS
|2002-02-28
|BEF Belgija, frankas
|1 EUR = 40.3399 BEF
|2002-02-28
|CYP Kipras, svaras
|1 EUR = 0.58527 CYP
|2008-01-31
|DEM Vokietija, Deutsche Mark
|1 EUR = 1.95583 DEM
|2002-02-28
|EEK Estija, kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|2011-01-15
|ESP Ispanija, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|2002-02-28
|FIM Suomija, markka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|2008-01-31
|FRF Prancūzija, frankas
|1 EUR = 6.55957 FRF
|2002-02-17
|GRD Graikija, drachma
|1 EUR = 340.750 GRD
|2002-02-28
|HRK Kroatija, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|2023-01-01
|IEP Airija, svaras
|1 EUR = 0.78756 IEP
|2002-02-09
|ITL Italija, lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|2002-02-28
|LTL Lietuva, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|2015-01-15
|LUF Liuksemburgas, frankas
|1 EUR = 40.3399 LUF
|2002-02-28
|LVL Latvija, lati
|1 EUR = 0.70280 LVL
|2014-01-15
|MTL Malta, lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|2008-01-31
|NLG Nyderlandai, guldenas (florinas)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|2008-01-28
|PTE Portugalas, eskudas
|1 EUR = 200.482 PTE
|2002-02-28
|SIT Slovėnija, taleris
|1 EUR = 239.640 SIT
|2007-01-14
|SKK Slovakija, krona
|1 EUR = 30.1260 SKK
|2009-01-17
XE valiutų keitiklis palaiko aukščiau išvardytas pasenusias valiutas; norint atlikti konversiją, įveskite valiutos pavadinimą paieškos laukelyje. Kai kurios senos valiutos vis dar gali būti fiziškai konvertuojamos specialiose vietose. Daugiau informacijos rasite oficialioje ECB svetainėje, nurodytoje žemiau esančioje atitinkamų nuorodų skiltyje.
Rašyba ir didžiosios raidės
Oficiali EUR valiutos vieneto rašyba yra "euro", su mažąja "e"; tačiau įprasta pramonės praktika yra rašyti "Euro", su didžiąja "E". Daugelis kalbų turi skirtingas oficialias euro rašybos formas, kurios taip pat gali sutapti arba nesutapti su bendru naudojimu. Be to, yra įvairių valiutos pravardžių, įskaitant Ege (suomiškai), Pavo (ispaniškai) ir Euráče (slovakiškai).
Atitinkamos nuorodos
Daugiau informacijos apie EUR, raginame apsilankyti žemiau pateiktose nuorodose, ypač Europos centrinio banko. Šios svetainės apima naujausias naujienas apie eurą, taip pat tokius klausimus kaip įgyvendinimas, rašyba, teisės aktai ir kt.
Euro statistika
|Pavadinimas
|Euro
|Simbolis
|€
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|cent
|Populiariausia EUR konversija
|EUR į USD
|Populiariausia EUR diagrama
|EUR į USD diagrama
Euro profilis
|Pravardės
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Retai naudojama: 1cent, 2cent
|Banknotai
|Dažnai naudojama: €5, €10, €20, €50, €100
Retai naudojama: €200, €500
|Centrinis bankas
|Europos centrinis bankas
|Vartotojai
Euro zonos narės, Andora, Austrija, Azorai, Balearai (Balearinės salos), Belgija, Kanarų salos, Kipras, Suomija, Prancūzija, Prancūzų Gviana, Prancūzų Pietų Teritorijos, Vokietija, Graikija, Gvadelupė, Olandija (Nyderlandai), Šventasis Sostas (Vatikano Miestas), Airija (Eire), Italija, Luksemburgas, Madeiros salos, Malta, Monakas, Juodkalnija, Nyderlandai, Portugalija, Reunionas, Šventasis Pjeras ir Mikelonas, Šventasis Martinas, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Vatikano Miestas (Šventasis Sostas), Estija, Lietuva, Latvija
