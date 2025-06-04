  1. Pradžia
EUR - Euro

Euro yra Euro zonos narės valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Euro valiutos kursas yra EUR į USD kursas. Valiutos kodas Eurai yra EUR, o valiutos simbolis yra €. Žemiau rasite Euro kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

EUREuras

Europos centrinis bankas vadinamas Europos centrinis bankas (ECB). Šiuo metu 17 ES valstybių narių priėmė eurą. Tai yra antra pagal apyvartą valiuta forex rinkoje, po JAV dolerio, ir taip pat pagrindinė pasaulinė rezervinė valiuta. Kiti dažni euro pavadinimai yra Yoyo (airių anglų kalba), Leru (ispanų kalba) ir Ege (suomių kalba).

Euro įvedimas
1999 m. sausio 1 d. euras (EUR) buvo įvestas kaip sąskaitos valiuta, pakeičiant Europos valiutų vienetą lygiaverčiai. Europos valiutų vienetas buvo teorinė valiutų krepšelis, o ne fizinė valiuta. Iš pradžių vienuolika Europos ekonominės ir pinigų sąjungos šalių pakeitė savo valiutas euru: Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija ir Ispanija. Graikija pasekė pavyzdžiu 2001 m., Slovėnija 2007 m., Malta ir Kipras 2008 m., Slovakija 2009 m. ir Latvija 2014 m.

Euro naudojimas už ES ribų
Daugelis suverenių valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos dalis, nuo to laiko priėmė eurą, įskaitant Andoros kunigaikštystę, Monako kunigaikštystę, San Marino Respubliką ir Vatikano miestą. Euru taip pat naudojasi daug teritorijų, departamentų ir suverenių valstybių Euro zonos šalyse, tokių kaip Azorai, Balearų salos, Kanarų salos, Europa sala, Prancūzijos Gviana, Guadelupa, Juan de Nova, Madeira salos, Martinika, Majotas, Reunionas, Šventasis Martinas, Šventasis Pjeras ir Mikelonas, kad paminėtume tik keletą. Euru prekiaujama Kuboje, Šiaurės Korėjoje ir Sirijoje, o kelios valiutos yra susietos su juo.

Valiuta Susiejimo kursas
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojama marka 1.95583
Bulgarijos levas 1.95583
Kepverdo salų eskudas 110.265
CFA frankas BEAC 655.957
CFA frankas 655.957
CFP frankas 119.3317
Komorų frankas 491.9678
Lietuvos litas 3.45280

Pasenusių nacionalinių valiutų vertė
Eurų banknotai ir monetos pradėjo cirkuliuoti 2002 m., o seni banknotai ir monetos palaipsniui buvo išimti iš apyvartos. Tikslūs datų, kada kiekviena sena valiuta nustojo būti teisėta mokėjimo priemonė, ir jų oficialūs fiksuoti kursai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Paveldima (sena) valiuta Konversija iš EUR Pasenusi
ATS Austrija, šilingas 1 EUR = 13.7603 ATS 2002-02-28
BEF Belgija, frankas 1 EUR = 40.3399 BEF 2002-02-28
CYP Kipras, svaras 1 EUR = 0.58527 CYP 2008-01-31
DEM Vokietija, Deutsche Mark 1 EUR = 1.95583 DEM 2002-02-28
EEK Estija, kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 2011-01-15
ESP Ispanija, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 2002-02-28
FIM Suomija, markka 1 EUR = 5.94573 FIM 2008-01-31
FRF Prancūzija, frankas 1 EUR = 6.55957 FRF 2002-02-17
GRD Graikija, drachma 1 EUR = 340.750 GRD 2002-02-28
HRK Kroatija, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 2023-01-01
IEP Airija, svaras 1 EUR = 0.78756 IEP 2002-02-09
ITL Italija, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 2002-02-28
LTL Lietuva, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 2015-01-15
LUF Liuksemburgas, frankas 1 EUR = 40.3399 LUF 2002-02-28
LVL Latvija, lati 1 EUR = 0.70280 LVL 2014-01-15
MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 2008-01-31
NLG Nyderlandai, guldenas (florinas) 1 EUR = 2.20371 NLG 2008-01-28
PTE Portugalas, eskudas 1 EUR = 200.482 PTE 2002-02-28
SIT Slovėnija, taleris 1 EUR = 239.640 SIT 2007-01-14
SKK Slovakija, krona 1 EUR = 30.1260 SKK 2009-01-17

XE valiutų keitiklis palaiko aukščiau išvardytas pasenusias valiutas; norint atlikti konversiją, įveskite valiutos pavadinimą paieškos laukelyje. Kai kurios senos valiutos vis dar gali būti fiziškai konvertuojamos specialiose vietose. Daugiau informacijos rasite oficialioje ECB svetainėje, nurodytoje žemiau esančioje atitinkamų nuorodų skiltyje.

Rašyba ir didžiosios raidės
Oficiali EUR valiutos vieneto rašyba yra "euro", su mažąja "e"; tačiau įprasta pramonės praktika yra rašyti "Euro", su didžiąja "E". Daugelis kalbų turi skirtingas oficialias euro rašybos formas, kurios taip pat gali sutapti arba nesutapti su bendru naudojimu. Be to, yra įvairių valiutos pravardžių, įskaitant Ege (suomiškai), Pavo (ispaniškai) ir Euráče (slovakiškai).

Atitinkamos nuorodos
Daugiau informacijos apie EUR, raginame apsilankyti žemiau pateiktose nuorodose, ypač Europos centrinio banko. Šios svetainės apima naujausias naujienas apie eurą, taip pat tokius klausimus kaip įgyvendinimas, rašyba, teisės aktai ir kt.

Euro statistika

PavadinimasEuro
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = centas
Smulkesnio vieneto simboliscent
Populiariausia EUR konversijaEUR į USD
Populiariausia EUR diagramaEUR į USD diagrama

Euro profilis

PravardėsEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
MonetosDažnai naudojama: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Retai naudojama: 1cent, 2cent
BanknotaiDažnai naudojama: €5, €10, €20, €50, €100
Retai naudojama: €200, €500
Centrinis bankasEuropos centrinis bankas
Vartotojai
Euro zonos narės, Andora, Austrija, Azorai, Balearai (Balearinės salos), Belgija, Kanarų salos, Kipras, Suomija, Prancūzija, Prancūzų Gviana, Prancūzų Pietų Teritorijos, Vokietija, Graikija, Gvadelupė, Olandija (Nyderlandai), Šventasis Sostas (Vatikano Miestas), Airija (Eire), Italija, Luksemburgas, Madeiros salos, Malta, Monakas, Juodkalnija, Nyderlandai, Portugalija, Reunionas, Šventasis Pjeras ir Mikelonas, Šventasis Martinas, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Vatikano Miestas (Šventasis Sostas), Estija, Lietuva, Latvija

