USD - US Dollar

US Dollar yra Jungtinės Valstijos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias US Dollar valiutos kursas yra USD į EUR kursas. Valiutos kodas Doleriai yra USD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite US Dollar kursus ir valiutos konverterį.
JAV centrinis bankas vadinamas Federaline rezervų sistema (dažnai vadinama "The Fed"). USD yra labiausiai prekiaujama valiuta forex rinkoje ir gali būti poruojama su visomis kitomis pagrindinėmis valiutomis. Dažniausiai USD vadinama žaliąja, doleriu, žalia, tešla, smūgiu, kaulais, mirusiais prezidentais, scrillas ir popieriumi.
JAV dolerio svarba
JAV doleris yra dažniausiai konvertuojama valiuta pasaulyje ir reguliariai naudojamas kaip standartas Forex rinkoje. Kaip dominuojanti pasaulinė rezervinė valiuta, ji laikoma beveik kiekvieno pasaulio centrinio banko. Be to, doleris naudojamas kaip standartinė valiuta prekių rinkoje ir todėl turi tiesioginį poveikį prekių kainoms.
Dolerizacija
Dėl savo tarptautinio priėmimo kai kurios šalys, tokios kaip Panama ir Ekvadoras, naudoja USD kaip oficialią teisėtą mokėjimo priemonę, ši praktika vadinama dolerizacija. Kitoms šalims doleris yra priimtina alternatyvi mokėjimo forma, nors ir ne oficiali valiuta šalyje. Daugiau valiutų yra susietos su JAV doleriu:
|Šalis
|Susiejimo kursas
|Arubos arba Nyderlandų guldenas
|1.79000
|Bahamų doleris
|1.00000
|Bahreino dinaras
|0.37690
|Barbados doleris
|2.00000
|Belizo doleris
|2.00000
|Bermudų doleris
|1.00000
|Kaimanų salų doleris
|0.82000
|Kubo konvertuojamas pesas
|1.00000
|Džibutio frankas
|177.721
|Nyderlandų guldenas
|1.79000
|Rytų Karibų doleris
|2.70000
|Eritrėjos nakfa
|15.0000
|Honkongo doleris
|7.80000
|Jordanijos dinaras
|0.70900
|Libano svaras
|1507.50
|Omanų rialas
|0.38450
|Panamos balboa
|1.00000
|Kataro rialas
|3.64000
|Saudo Arabijos rialas
|3.75000
|Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas
|3.67250
|Venesuelos bolivaras
|6.30000
JAV dolerio įvedimas
1785 m. doleris oficialiai buvo priimtas kaip JAV piniginis vienetas. 1792 m. Monetų įstatymas sukūrė pirmąją JAV monetų kalyklą ir nustatė federalinę monetarinę sistemą, taip pat nustatė monetų nominalus, nurodytus jų vertėje auksu, sidabru ir vario. 1861 m. JAV iždas išleido palūkanų nemokamus reikalavimo čekius, o pirmieji 10 USD reikalavimo čekiai, kuriuose buvo Abrahamas Linkolnas, pateko į apyvartą. Šie čekiai greitai gavo pravardę 'Žaliosios' dėl savo spalvos. 1863 m. buvo įsteigta nacionalinė bankų sistema ir sukurti nacionalinių bankų gairės. Šie bankai buvo įgalioti išleisti nacionalinę valiutą, užtikrintą perkant JAV obligacijas. 1914 m. buvo išleisti pirmieji 10 USD Federalinės rezervų banko banknotai.
Sidabro ir aukso standartas JAV
Daugelį metų JAV bandė sukurti bimetalinį standartą, pradėdama nuo sidabro standarto, pagrįsto Ispanijos miltų doleriu 1785 m. Tačiau sidabro monetos greitai išnyko iš apyvartos ir visiškai buvo sustabdytos iki 1806 m. Šiuo metu dauguma šalių jau buvo pradėjusios standartizuoti sandorius, priimdamos aukso standartą, tai reiškia, kad bet kuri popierinė pinigai galėjo būti išpirkti vyriausybės už jų vertę auksu. Bretton-Woods sistema buvo priimta daugumos šalių, kad nustatytų visų valiutų keitimo kursus auksu. Kadangi JAV turėjo didžiąją dalį pasaulio aukso, daugelis šalių tiesiog susiejo savo valiutos vertę su doleriu. Centriniai bankai išlaikė fiksuotus keitimo kursus tarp savo valiutų ir dolerio, paversdami JAV dolerį de facto pasauline valiuta. 1973 m. JAV galutinai atskyrė dolerio vertę nuo aukso.
US Dollar statistika
|Pavadinimas
|US Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia USD konversija
|USD į EUR
|Populiariausia USD diagrama
|USD į EUR diagrama
US Dollar profilis
|Pravardės
|greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Retai naudojama: 50¢, $1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Retai naudojama: $2
|Centrinis bankas
|Federalinė rezervų sistema
|Vartotojai
Jungtinės Valstijos, Amerika, Amerikos Samoa, Amerikos Mergelių Salos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Britų Mergelių Salos, Ekvadoras, El Salvador, Guamas, Haitis, Mikronezija, Šiaurės Marianos Salos, Palau, Panama, Puerto Rikas, Turkso ir Kaiko salos, Jungtinių Valstijų mažosios atokiosios salos, Wake sala, Rytų Timoras
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17736
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34949
|▼
|USD / CHF
|0.789535
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲