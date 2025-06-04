DOP - Dominican Peso
Dominican Peso yra Dominikos Respublika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Dominican Peso valiutos kursas yra DOP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra DOP, o valiutos simbolis yra RD$. Žemiau rasite Dominican Peso kursus ir valiutos konverterį.
Dominican Peso statistika
|Pavadinimas
|Dominican Peso
|Simbolis
|RD$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia DOP konversija
|DOP į USD
|Populiariausia DOP diagrama
|DOP į USD diagrama
Dominican Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Banknotai
|Dažnai naudojama: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centrinis bankas
|Dominikos Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Dominikos Respublika
Dominikos Respublika
Kodėl domitės DOP?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17653
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.641
|▲
|GBP / USD
|1.34869
|▼
|USD / CHF
|0.790078
|▲
|USD / CAD
|1.36660
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670779
|▲