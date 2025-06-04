  1. Pradžia
DOP - Dominican Peso

Dominican Peso yra Dominikos Respublika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Dominican Peso valiutos kursas yra DOP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra DOP, o valiutos simbolis yra RD$. Žemiau rasite Dominican Peso kursus ir valiutos konverterį.

Dominican Peso statistika

PavadinimasDominican Peso
SimbolisRD$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia DOP konversijaDOP į USD
Populiariausia DOP diagramaDOP į USD diagrama

Dominican Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BanknotaiDažnai naudojama: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Centrinis bankasDominikos Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Dominikos Respublika

