MAD - Moroccan Dirham

Moroccan Dirham yra Marokas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Moroccan Dirham valiutos kursas yra MAD į USD kursas. Valiutos kodas Dirhamai yra MAD, o valiutos simbolis yra MAD. Žemiau rasite Moroccan Dirham kursus ir valiutos konverterį.
Moroccan Dirham statistika
|Pavadinimas
|Moroccan Dirham
|Simbolis
|Dirhamas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Santimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Santimas
|Populiariausia MAD konversija
|MAD į USD
|Populiariausia MAD diagrama
|MAD į USD diagrama
Moroccan Dirham profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Santimas10, Santimas20, Santimas50, Dirhamas1, Dirhamas2, Dirhamas5
Retai naudojama: Santimas5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Dirhamas20, Dirhamas50, Dirhamas100, Dirhamas200
|Centrinis bankas
|Bank Al-Maghrib
|Vartotojai
Marokas, Vakarų Sachara
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti MAD el. pašto atnaujinimusGauti MAD kursus savo telefoneGauti MAD valiutos duomenų API savo verslui
