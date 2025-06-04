  1. Pradžia
MAD - Moroccan Dirham

Moroccan Dirham yra Marokas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Moroccan Dirham valiutos kursas yra MAD į USD kursas. Valiutos kodas Dirhamai yra MAD, o valiutos simbolis yra MAD. Žemiau rasite Moroccan Dirham kursus ir valiutos konverterį.

MADMaroko dirhamas

Moroccan Dirham statistika

PavadinimasMoroccan Dirham
SimbolisDirhamas
Smulkesnis vienetas1/100 = Santimas
Smulkesnio vieneto simbolisSantimas
Populiariausia MAD konversijaMAD į USD
Populiariausia MAD diagramaMAD į USD diagrama

Moroccan Dirham profilis

MonetosDažnai naudojama: Santimas10, Santimas20, Santimas50, Dirhamas1, Dirhamas2, Dirhamas5
Retai naudojama: Santimas5
BanknotaiDažnai naudojama: Dirhamas20, Dirhamas50, Dirhamas100, Dirhamas200
Centrinis bankasBank Al-Maghrib
Vartotojai
Marokas, Vakarų Sachara

Kodėl domitės MAD?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789922
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.670936

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%