ILS - Israeli Shekel
Israeli Shekel yra Izraelis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Israeli Shekel valiutos kursas yra ILS į USD kursas. Valiutos kodas Nauji šekeliai yra ILS, o valiutos simbolis yra ₪. Žemiau rasite Israeli Shekel kursus ir valiutos konverterį.
Israeli Shekel statistika
|Pavadinimas
|Israeli Shekel
|Simbolis
|₪
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Agorat
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Agorat
|Populiariausia ILS konversija
|ILS į USD
|Populiariausia ILS diagrama
|ILS į USD diagrama
Israeli Shekel profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centrinis bankas
|Izraelio bankas
|Vartotojai
Izraelis, Palestinos teritorijos
Izraelis, Palestinos teritorijos
Kodėl domitės ILS?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ILS el. pašto atnaujinimusGauti ILS kursus savo telefoneGauti ILS valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲