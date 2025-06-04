  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. ILS

ils
ILS - Israeli Shekel

Israeli Shekel yra Izraelis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Israeli Shekel valiutos kursas yra ILS į USD kursas. Valiutos kodas Nauji šekeliai yra ILS, o valiutos simbolis yra ₪. Žemiau rasite Israeli Shekel kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

ils
ILSIzraelio šekelis

Israeli Shekel statistika

PavadinimasIsraeli Shekel
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Agorat
Smulkesnio vieneto simbolisAgorat
Populiariausia ILS konversijaILS į USD
Populiariausia ILS diagramaILS į USD diagrama

Israeli Shekel profilis

MonetosDažnai naudojama: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BanknotaiDažnai naudojama: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Centrinis bankasIzraelio bankas
Vartotojai
Izraelis, Palestinos teritorijos

Kodėl domitės ILS?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ILS el. pašto atnaujinimusGauti ILS kursus savo telefoneGauti ILS valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14661
USD / JPY156.661
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.790148
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670839

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%