KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel yra Kambodža valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cambodian Riel valiutos kursas yra KHR į USD kursas. Valiutos kodas Rieliai yra KHR, o valiutos simbolis yra ៛. Žemiau rasite Cambodian Riel kursus ir valiutos konverterį.

Cambodian Riel statistika

PavadinimasCambodian Riel
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/10 = Ką
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia KHR konversijaKHR į USD
Populiariausia KHR diagramaKHR į USD diagrama

Cambodian Riel profilis

MonetosDažnai naudojama: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BanknotaiDažnai naudojama: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Centrinis bankasKambodžos nacionalinis bankas
Vartotojai
Kambodža

