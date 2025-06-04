KHR - Cambodian Riel
Cambodian Riel yra Kambodža valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cambodian Riel valiutos kursas yra KHR į USD kursas. Valiutos kodas Rieliai yra KHR, o valiutos simbolis yra ៛. Žemiau rasite Cambodian Riel kursus ir valiutos konverterį.
Cambodian Riel statistika
|Pavadinimas
|Cambodian Riel
|Simbolis
|៛
|Smulkesnis vienetas
|1/10 = Ką
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Ką
|Populiariausia KHR konversija
|KHR į USD
|Populiariausia KHR diagrama
|KHR į USD diagrama
Cambodian Riel profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centrinis bankas
|Kambodžos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Kambodža
Kambodža
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17629
|▼
|GBP / EUR
|1.14654
|▲
|USD / JPY
|156.690
|▲
|GBP / USD
|1.34866
|▼
|USD / CHF
|0.790231
|▲
|USD / CAD
|1.36702
|▼
|EUR / JPY
|184.312
|▲
|AUD / USD
|0.670726
|▲