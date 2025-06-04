PKR - Pakistani Rupee
Pakistani Rupee yra Pakistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Pakistani Rupee valiutos kursas yra PKR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra PKR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Pakistani Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Valiuta Britų Indijoje
Didžioji dalis Pakistano monetarinės istorijos yra bendroji su Indijos istorija, nes Pakistanas buvo Indijos dalis iki 1947 metų. 1825 metais Britų Indija priėmė sidabro standartą, pagrįstą Rupija, ir jis buvo naudojamas iki XX amžiaus pabaigos. Nors Indija buvo Britanijos kolonija, ji niekada nepriėmė Sterlingo svaro. 1866 metais finansinės institucijos žlugo, o kontrolė dėl popierinių pinigų buvo perduota Britanijos vyriausybei, o prezidento bankai buvo išardyti po metų. Tais pačiais metais buvo išleista Viktorijos portretų serija, skirta karalienei Viktorijai, ir ji buvo naudojama maždaug 50 metų.
Pakistano Rupija po nepriklausomybės
Kai Pakistanas tapo nepriklausomas 1947 metais, Indijos rupijos su Pakistano antspaudu buvo naudojamos kaip laikina valiuta. Po metų, 1948 metais, buvo pristatyta Pakistano rupija, išlaikant jos ryšį su Britų svaru. 1961 metais Pakistano rupija buvo dešimtainizuota, o annos subvienetai buvo pakeisti paise. Pakistano rupija 1982 metais perėjo į valdomo plaukimo režimą.
Pakistani Rupee statistika
|Pavadinimas
|Pakistani Rupee
|Simbolis
|₨
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Paisa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Paisa
|Populiariausia PKR konversija
|PKR į USD
|Populiariausia PKR diagrama
|PKR į USD diagrama
Pakistani Rupee profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₨1, ₨2, ₨5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Centrinis bankas
|Pakistano valstybės bankas
|Vartotojai
Pakistanas
Pakistanas
Kodėl domitės PKR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti PKR el. pašto atnaujinimusGauti PKR kursus savo telefoneGauti PKR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17731
|▼
|GBP / EUR
|1.14644
|▲
|USD / JPY
|156.530
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789755
|▲
|USD / CAD
|1.36699
|▼
|EUR / JPY
|184.284
|▲
|AUD / USD
|0.671139
|▲