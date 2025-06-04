  1. Pradžia
PKR - Pakistani Rupee

Pakistani Rupee yra Pakistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Pakistani Rupee valiutos kursas yra PKR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra PKR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Pakistani Rupee kursus ir valiutos konverterį.

Valiuta Britų Indijoje
Didžioji dalis Pakistano monetarinės istorijos yra bendroji su Indijos istorija, nes Pakistanas buvo Indijos dalis iki 1947 metų. 1825 metais Britų Indija priėmė sidabro standartą, pagrįstą Rupija, ir jis buvo naudojamas iki XX amžiaus pabaigos. Nors Indija buvo Britanijos kolonija, ji niekada nepriėmė Sterlingo svaro. 1866 metais finansinės institucijos žlugo, o kontrolė dėl popierinių pinigų buvo perduota Britanijos vyriausybei, o prezidento bankai buvo išardyti po metų. Tais pačiais metais buvo išleista Viktorijos portretų serija, skirta karalienei Viktorijai, ir ji buvo naudojama maždaug 50 metų.

Pakistano Rupija po nepriklausomybės
Kai Pakistanas tapo nepriklausomas 1947 metais, Indijos rupijos su Pakistano antspaudu buvo naudojamos kaip laikina valiuta. Po metų, 1948 metais, buvo pristatyta Pakistano rupija, išlaikant jos ryšį su Britų svaru. 1961 metais Pakistano rupija buvo dešimtainizuota, o annos subvienetai buvo pakeisti paise. Pakistano rupija 1982 metais perėjo į valdomo plaukimo režimą.

Pakistani Rupee statistika

PavadinimasPakistani Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Paisa
Smulkesnio vieneto simbolisPaisa
Populiariausia PKR konversijaPKR į USD
Populiariausia PKR diagramaPKR į USD diagrama

Pakistani Rupee profilis

MonetosDažnai naudojama: ₨1, ₨2, ₨5
BanknotaiDažnai naudojama: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
Centrinis bankasPakistano valstybės bankas
Vartotojai
Pakistanas

Kodėl domitės PKR?

Aš noriu...

