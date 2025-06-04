  1. Pradžia
SBD - Solomon Islander Dollar

Solomon Islander Dollar yra Solomono Salos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Solomon Islander Dollar valiutos kursas yra SBD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra SBD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Solomon Islander Dollar kursus ir valiutos konverterį.

SBDSaliamono salų doleris

Solomon Islander Dollar statistika

PavadinimasSolomon Islander Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia SBD konversijaSBD į USD
Populiariausia SBD diagramaSBD į USD diagrama

Solomon Islander Dollar profilis

Vartotojai
Solomono Salos

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.542
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789787
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671071

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%