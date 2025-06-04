SBD - Solomon Islander Dollar
Solomon Islander Dollar yra Solomono Salos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Solomon Islander Dollar valiutos kursas yra SBD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra SBD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Solomon Islander Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Solomon Islander Dollar statistika
|Pavadinimas
|Solomon Islander Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia SBD konversija
|SBD į USD
|Populiariausia SBD diagrama
|SBD į USD diagrama
Solomon Islander Dollar profilis
|Vartotojai
Solomono Salos
Solomono Salos
Kodėl domitės SBD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17724
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.542
|▲
|GBP / USD
|1.34962
|▼
|USD / CHF
|0.789787
|▲
|USD / CAD
|1.36709
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671071
|▲