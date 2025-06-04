UNI - Uniswap
Valiutos kodas Uniswap yra UNI. Žemiau rasite Uniswap kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti UNI kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Uniswap informacija
Uniswap protokolas yra atvirojo kodo protokolas, skirtas likvidumui teikti ir ERC20 žetonams prekiauti Ethereum. Jis pašalina patikimus tarpininkus ir nereikalingas nuomos formas, leidžiančias saugiai, prieinamai ir efektyviai vykdyti mainus. Protokolas nėra atnaujinamas ir sukurtas taip, kad būtų atsparus cenzūrai. Uniswap protokolas ir Uniswap sąsaja buvo sukurti Uniswap Labs.
Rizikos naudojant Uniswap
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymiškai reglamentuojamos. Buvo incidentų, kai internetinės kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Uniswap istorija
Uniswap gimė iš idėjos, kurią 2016 m. pasiūlė Vitalik Buterin, dėl decentralizuotos biržos (DEX), kuri naudotų automatizuotą rinkos formuotoją su tam tikromis unikaliomis savybėmis. Po metų Hayden Adams pradėjo dirbti, kad šią idėją paverstų funkcionuojančiu produktu.
