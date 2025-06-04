HNL - Honduran Lempira
Honduran Lempira yra Hondūras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Honduran Lempira valiutos kursas yra HNL į USD kursas. Valiutos kodas Lempiras yra HNL, o valiutos simbolis yra L. Žemiau rasite Honduran Lempira kursus ir valiutos konverterį.
Honduran Lempira statistika
|Pavadinimas
|Honduran Lempira
|Simbolis
|L
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia HNL konversija
|HNL į USD
|Populiariausia HNL diagrama
|HNL į USD diagrama
Honduran Lempira profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centavas10, Centavas20, Centavas50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centrinis bankas
|Hondūro centrinis bankas
|Vartotojai
Hondūras
Hondūras
Kodėl domitės HNL?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲