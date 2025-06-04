  1. Pradžia
HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira yra Hondūras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Honduran Lempira valiutos kursas yra HNL į USD kursas. Valiutos kodas Lempiras yra HNL, o valiutos simbolis yra L. Žemiau rasite Honduran Lempira kursus ir valiutos konverterį.

Honduran Lempira statistika

PavadinimasHonduran Lempira
SimbolisL
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia HNL konversijaHNL į USD
Populiariausia HNL diagramaHNL į USD diagrama

Honduran Lempira profilis

MonetosDažnai naudojama: Centavas10, Centavas20, Centavas50
BanknotaiDažnai naudojama: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Centrinis bankasHondūro centrinis bankas
Vartotojai
Hondūras

