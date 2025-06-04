  1. Pradžia
MYR - Malaysian Ringgit

Malaysian Ringgit yra Malazija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Malaysian Ringgit valiutos kursas yra MYR į USD kursas. Valiutos kodas Ringgitai yra MYR, o valiutos simbolis yra RM. Žemiau rasite Malaysian Ringgit kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

myr
MYRMalajų ringitas

Malaysian Ringgit statistika

PavadinimasMalaysian Ringgit
SimbolisRM
Smulkesnis vienetas1/100 = sen
Smulkesnio vieneto simbolissen
Populiariausia MYR konversijaMYR į USD
Populiariausia MYR diagramaMYR į USD diagrama

Malaysian Ringgit profilis

MonetosDažnai naudojama: sen5, sen10, sen20, sen50
BanknotaiDažnai naudojama: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Centrinis bankasBank Negara Malaysia
Vartotojai
Malazija

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789865
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.322
AUD / USD0.670939

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%