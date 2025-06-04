MYR - Malaysian Ringgit
Malaysian Ringgit yra Malazija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Malaysian Ringgit valiutos kursas yra MYR į USD kursas. Valiutos kodas Ringgitai yra MYR, o valiutos simbolis yra RM. Žemiau rasite Malaysian Ringgit kursus ir valiutos konverterį.
Malaysian Ringgit statistika
|Pavadinimas
|Malaysian Ringgit
|Simbolis
|RM
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = sen
|Smulkesnio vieneto simbolis
|sen
|Populiariausia MYR konversija
|MYR į USD
|Populiariausia MYR diagrama
|MYR į USD diagrama
Malaysian Ringgit profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: sen5, sen10, sen20, sen50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centrinis bankas
|Bank Negara Malaysia
|Vartotojai
Malazija
Malazija
Kodėl domitės MYR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.572
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789865
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.322
|▲
|AUD / USD
|0.670939
|▲