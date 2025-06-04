ADA - Cardano
Valiutos kodas Cardano yra ADA, o valiutos simbolis yra ₳. Žemiau rasite Cardano kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti ADA kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
ADA
Cardano informacija
Cardano yra blokų grandinės platforma pokyčių kūrėjams, novatoriams ir vizionieriams, su įrankiais ir technologijomis, reikalingomis galimybėms sukurti daugeliui, taip pat ir keliems, ir siekti teigiamų pasaulinių pokyčių.
Rizikos naudojant Cardano
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymiškai apibrėžtos. Buvo incidentų, kai internetinės kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Cardano istorija
Cardano buvo įkurtas 2015 metais Ethereum bendraįkūrėjo Charleso Hoskinsono. Projekto plėtrą prižiūri ir kontroliuoja Cardano fondas, įsikūręs Zug, Šveicarijoje. Tai didžiausia kriptovaliuta, naudojanti įrodymų apie akcijas blokų grandinę, kuri laikoma ekologiškesne alternatyva darbo įrodymų protokolams.
Cardano statistika
|Pavadinimas
|Cardano
|Smulkesnis vienetas
|1/1000000 = Lovelace
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Lovelace
Kodėl domitės ADA?
