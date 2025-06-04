  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. RSD

rsd
RSD - Serbian Dinar

Serbian Dinar yra Serbija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Serbian Dinar valiutos kursas yra RSD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra RSD, o valiutos simbolis yra Дин.. Žemiau rasite Serbian Dinar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

rsd
RSDSerbijos dinaras

Serbian Dinar statistika

PavadinimasSerbian Dinar
SimbolisРСД
Smulkesnis vienetas1/100 = Pinigai
Smulkesnio vieneto simbolisPinigai
Populiariausia RSD konversijaRSD į USD
Populiariausia RSD diagramaRSD į USD diagrama

Serbian Dinar profilis

PravardėsGlava
MonetosDažnai naudojama: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BanknotaiDažnai naudojama: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Retai naudojama: РСД2000, РСД5000
Centrinis bankasSerbijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Serbija

Kodėl domitės RSD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti RSD el. pašto atnaujinimusGauti RSD kursus savo telefoneGauti RSD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%