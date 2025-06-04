RSD - Serbian Dinar
Serbian Dinar yra Serbija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Serbian Dinar valiutos kursas yra RSD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra RSD, o valiutos simbolis yra Дин.. Žemiau rasite Serbian Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Serbian Dinar statistika
|Pavadinimas
|Serbian Dinar
|Simbolis
|РСД
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pinigai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Pinigai
|Populiariausia RSD konversija
|RSD į USD
|Populiariausia RSD diagrama
|RSD į USD diagrama
Serbian Dinar profilis
|Pravardės
|Glava
|Monetos
|Dažnai naudojama: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Retai naudojama: РСД2000, РСД5000
|Centrinis bankas
|Serbijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Serbija
Serbija
Kodėl domitės RSD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti RSD el. pašto atnaujinimusGauti RSD kursus savo telefoneGauti RSD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲