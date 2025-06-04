  1. Pradžia
bgn
BGN - Bulgarian Lev

Bulgarian Lev yra Bulgarija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bulgarian Lev valiutos kursas yra BGN į USD kursas. Valiutos kodas Leva yra BGN, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Bulgarian Lev kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Bulgarijos leva (BGN) buvo pakeista euru (EUR) 2026 m. sausio 1 d.

BGNBulgarijos levai (pasenęs)

Bulgarijos leva pakeista euru
Nuo 2026 m. sausio 1 d. Bulgarija oficialiai priėmė eurą kaip savo nacionalinę valiutą, pakeisdama Bulgarijos levą (BGN). Šis perėjimas žymi Bulgarijos įstojimą į euro zoną. Bulgarijos leva nebėra apyvartoje ir buvo pakeista euru pagal fiksuotą konversijos kursą.

Bulgarian Lev statistika

PavadinimasBulgarian Lev
Simbolisлв
Smulkesnis vienetas1/100 = Stotinkos
Smulkesnio vieneto simbolisстотинки
Populiariausia BGN konversijaBGN į USD
Populiariausia BGN diagramaBGN į USD diagrama

Bulgarian Lev profilis

PravardėsKint (masc), Kinta (fem)
MonetosDažnai naudojama: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BanknotaiDažnai naudojama: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Retai naudojama: лв1
Centrinis bankasBulgarijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Bulgarija

Kodėl domitės BGN?

Aš noriu...

