BGN - Bulgarian Lev
Bulgarian Lev yra Bulgarija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bulgarian Lev valiutos kursas yra BGN į USD kursas. Valiutos kodas Leva yra BGN, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Bulgarian Lev kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Bulgarijos leva (BGN) buvo pakeista euru (EUR) 2026 m. sausio 1 d.
Bulgarijos leva pakeista euru
Nuo 2026 m. sausio 1 d. Bulgarija oficialiai priėmė eurą kaip savo nacionalinę valiutą, pakeisdama Bulgarijos levą (BGN). Šis perėjimas žymi Bulgarijos įstojimą į euro zoną. Bulgarijos leva nebėra apyvartoje ir buvo pakeista euru pagal fiksuotą konversijos kursą.
Bulgarian Lev statistika
|Pavadinimas
|Bulgarian Lev
|Simbolis
|лв
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Stotinkos
|Smulkesnio vieneto simbolis
|стотинки
|Populiariausia BGN konversija
|BGN į USD
|Populiariausia BGN diagrama
|BGN į USD diagrama
Bulgarian Lev profilis
|Pravardės
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Monetos
|Dažnai naudojama: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Retai naudojama: лв1
|Centrinis bankas
|Bulgarijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Bulgarija
Bulgarija
Kodėl domitės BGN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲