XRP - Ripple

Valiutos kodas Ripple yra XRP. Žemiau rasite Ripple kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti XRP kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.

XRPRipple

Ripple Informacija
XRP yra skaitmeninis turtas, sukurtas mokėjimams. Tai yra vietinis skaitmeninis turtas XRP Ledger, atvirojo kodo, be leidimų ir decentralizuota blokų grandinės technologija, galinti apdoroti sandorius per 3-5 sekundes. XRP gali būti siunčiamas tiesiogiai, nereikalaujant centrinio tarpininko, todėl jis yra patogus instrumentas greitai ir efektyviai sujungti dvi skirtingas valiutas.

Rizikos naudojant Ripple
Kriptovaliutos yra susijusios su didele rizika, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.

Ripple Istorija
XRP yra vietinis turtas XRP ledger, blokų grandinė, kurią 2011 m. sukūrė kūrėjai Arthur Britto, Jed McCaleb ir David Schwartz. Protokolas oficialiai buvo paleistas 2012 m., o netrukus po to komanda sukūrė naują įmonę pavadinimu OpenCoin, kuriai vadovavo Chris Larsen, kuris prisijungė kaip generalinis direktorius.

Ripple statistika

PavadinimasRipple
Smulkesnis vienetas1/1000000 = nukristi
Smulkesnio vieneto simbolisnukristi

