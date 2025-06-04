JEP - Jersey Pound
Jersey Pound yra Džersis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jersey Pound valiutos kursas yra JEP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra JEP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Jersey Pound kursus ir valiutos konverterį.
Jersey Pound statistika
|Pavadinimas
|Jersey Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Penny
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia JEP konversija
|JEP į USD
|Populiariausia JEP diagrama
|JEP į USD diagrama
Jersey Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p50
Retai naudojama: p20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
|Vartotojai
Džersis
Džersis
