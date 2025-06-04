  1. Pradžia
JEP - Jersey Pound

Jersey Pound yra Džersis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jersey Pound valiutos kursas yra JEP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra JEP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Jersey Pound kursus ir valiutos konverterį.

JEPDžersio svaras

Jersey Pound statistika

PavadinimasJersey Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Penny
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia JEP konversijaJEP į USD
Populiariausia JEP diagramaJEP į USD diagrama

Jersey Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p50
Retai naudojama: p20
BanknotaiDažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
Vartotojai
Džersis

Kodėl domitės JEP?

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17633
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.674
GBP / USD1.34876
USD / CHF0.790198
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670772

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%