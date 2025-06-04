  1. Pradžia
KGS - Kyrgyzstani Som

Kyrgyzstani Som yra Kirgizija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kyrgyzstani Som valiutos kursas yra KGS į USD kursas. Valiutos kodas Somai yra KGS, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Kyrgyzstani Som kursus ir valiutos konverterį.

Kyrgyzstani Som statistika

PavadinimasKyrgyzstani Som
Simbolisлв
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia KGS konversijaKGS į USD
Populiariausia KGS diagramaKGS į USD diagrama

Kyrgyzstani Som profilis

Vartotojai
Kirgizija

Kodėl domitės KGS?

