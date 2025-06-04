KGS - Kyrgyzstani Som
Kyrgyzstani Som yra Kirgizija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kyrgyzstani Som valiutos kursas yra KGS į USD kursas. Valiutos kodas Somai yra KGS, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Kyrgyzstani Som kursus ir valiutos konverterį.
Kyrgyzstani Som statistika
|Pavadinimas
|Kyrgyzstani Som
|Simbolis
|лв
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia KGS konversija
|KGS į USD
|Populiariausia KGS diagrama
|KGS į USD diagrama
Kyrgyzstani Som profilis
|Vartotojai
Kirgizija
Kirgizija
Kodėl domitės KGS?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17629
|▼
|GBP / EUR
|1.14654
|▲
|USD / JPY
|156.690
|▲
|GBP / USD
|1.34866
|▼
|USD / CHF
|0.790231
|▲
|USD / CAD
|1.36702
|▼
|EUR / JPY
|184.312
|▲
|AUD / USD
|0.670726
|▲