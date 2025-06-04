AED - Emirati Dirham
Emirati Dirham yra Jungtiniai Arabų Emyratai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Emirati Dirham valiutos kursas yra AED į USD kursas. Valiutos kodas Dirhamai yra AED, o valiutos simbolis yra د.إ. Žemiau rasite Emirati Dirham kursus ir valiutos konverterį.
XX amžiaus pradžioje Jungtiniai Arabų Emyratai pradėjo naudoti britų suverenių auksinių monetų ir Marijos Teresės talerų; kitos valiutos, tokios kaip Indijos rupija, taip pat cirkuliavo šalyje. 1959 metais jie priėmė Persijos įlankos rupiją, kurią išleido Indijos centrinis bankas, už vertę, lygią Indijos rupijai.
Indijos rupijos devalvacija 1966 metais tiesiogiai paveikė Persijos įlankos rupijos vertę, todėl JAE reagavo, įvesdami savo valiutą. Jie priėmė Saudo rialą kaip laikinas valiutas, o tą pačią metų jie ją pakeitė į Kataro ir Dubajaus rialą lygiomis dalimis. Visi emiratai - išskyrus Abu Dabi, kuris naudojo Bahreino dinarą - naudojo Kataro ir Dubajaus rialą iki 1973 metų, kai buvo įsteigtas Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas. 1978 metais dirhamas priėmė fiksuotą keitimo kursą su Tarptautinio valiutos fondo specialiomis piešimo teisėmis. Vėliau jis buvo vėl pririštas prie JAV dolerio 1997 metais už 1 USD iki 3.6725 AED.
Emirati Dirham statistika
|Pavadinimas
|Emirati Dirham
|Simbolis
|د.إ
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = fils
|Smulkesnio vieneto simbolis
|فلس
|Populiariausia AED konversija
|AED į USD
|Populiariausia AED diagrama
|AED į USD diagrama
Emirati Dirham profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: فلس50, د.إ1
Retai naudojama: فلس25
|Banknotai
|Dažnai naudojama: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Retai naudojama: د.إ1000
|Centrinis bankas
|JAE centrinis bankas
|Vartotojai
Jungtiniai Arabų Emyratai
Jungtiniai Arabų Emyratai
Kodėl domitės AED?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17742
|▼
|GBP / EUR
|1.14708
|▲
|USD / JPY
|156.501
|▲
|GBP / USD
|1.35059
|▲
|USD / CHF
|0.789045
|▲
|USD / CAD
|1.36553
|▼
|EUR / JPY
|184.267
|▲
|AUD / USD
|0.671476
|▲