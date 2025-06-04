  1. Pradžia
MDL - Moldovan Leu

Moldovan Leu yra Moldova valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Moldovan Leu valiutos kursas yra MDL į USD kursas. Valiutos kodas Leis yra MDL, o valiutos simbolis yra lei. Žemiau rasite Moldovan Leu kursus ir valiutos konverterį.

MDLMoldovos leu

Moldovan Leu statistika

PavadinimasMoldovan Leu
SimbolisLeu
Smulkesnis vienetas1/100 = Ban
Smulkesnio vieneto simbolisBan
Populiariausia MDL konversijaMDL į USD
Populiariausia MDL diagramaMDL į USD diagrama

Moldovan Leu profilis

MonetosDažnai naudojama: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BanknotaiDažnai naudojama: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Centrinis bankasMoldovos nacionalinis bankas
Vartotojai
Moldova

Kodėl domitės MDL?

Aš noriu...

