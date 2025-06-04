MDL - Moldovan Leu
Moldovan Leu yra Moldova valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Moldovan Leu valiutos kursas yra MDL į USD kursas. Valiutos kodas Leis yra MDL, o valiutos simbolis yra lei. Žemiau rasite Moldovan Leu kursus ir valiutos konverterį.
Moldovan Leu statistika
|Pavadinimas
|Moldovan Leu
|Simbolis
|Leu
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Ban
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Ban
|Populiariausia MDL konversija
|MDL į USD
|Populiariausia MDL diagrama
|MDL į USD diagrama
Moldovan Leu profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centrinis bankas
|Moldovos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Moldova
Moldova
Kodėl domitės MDL?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17712
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34957
|▼
|USD / CHF
|0.789922
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.307
|▲
|AUD / USD
|0.670936
|▲