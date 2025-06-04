  1. Pradžia
NGN - Nigerian Naira

Nigerian Naira yra Nigerija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nigerian Naira valiutos kursas yra NGN į USD kursas. Valiutos kodas Nairai yra NGN, o valiutos simbolis yra ₦. Žemiau rasite Nigerian Naira kursus ir valiutos konverterį.

Nigerian Naira statistika

PavadinimasNigerian Naira
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Kobo
Smulkesnio vieneto simbolisKobo
Populiariausia NGN konversijaNGN į USD
Populiariausia NGN diagramaNGN į USD diagrama

Nigerian Naira profilis

MonetosDažnai naudojama: Kobo50, ₦1, ₦2
BanknotaiDažnai naudojama: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Centrinis bankasNigerijos Centrinis Bankas
Vartotojai
Nigerija

Kodėl domitės NGN?

Aš noriu...

