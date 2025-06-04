NGN - Nigerian Naira
Nigerian Naira yra Nigerija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nigerian Naira valiutos kursas yra NGN į USD kursas. Valiutos kodas Nairai yra NGN, o valiutos simbolis yra ₦. Žemiau rasite Nigerian Naira kursus ir valiutos konverterį.
Nigerian Naira statistika
|Pavadinimas
|Nigerian Naira
|Simbolis
|₦
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Kobo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kobo
|Populiariausia NGN konversija
|NGN į USD
|Populiariausia NGN diagrama
|NGN į USD diagrama
Nigerian Naira profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Kobo50, ₦1, ₦2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centrinis bankas
|Nigerijos Centrinis Bankas
|Vartotojai
Nigerija
Nigerija
Kodėl domitės NGN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲