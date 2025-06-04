JMD - Jamaican Dollar
Jamaican Dollar yra Jamaika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jamaican Dollar valiutos kursas yra JMD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra JMD, o valiutos simbolis yra J$. Žemiau rasite Jamaican Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Jamaican Dollar statistika
|Pavadinimas
|Jamaican Dollar
|Simbolis
|J$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia JMD konversija
|JMD į USD
|Populiariausia JMD diagrama
|JMD į USD diagrama
Jamaican Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centrinis bankas
|Jamaikos bankas
|Vartotojai
Jamaika
Jamaika
Kodėl domitės JMD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17633
|▼
|GBP / EUR
|1.14658
|▲
|USD / JPY
|156.674
|▲
|GBP / USD
|1.34876
|▼
|USD / CHF
|0.790198
|▲
|USD / CAD
|1.36695
|▼
|EUR / JPY
|184.301
|▲
|AUD / USD
|0.670772
|▲