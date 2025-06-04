  1. Pradžia
JMD - Jamaican Dollar

Jamaican Dollar yra Jamaika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jamaican Dollar valiutos kursas yra JMD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra JMD, o valiutos simbolis yra J$. Žemiau rasite Jamaican Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

JMDJamaikos doleris

Jamaican Dollar statistika

PavadinimasJamaican Dollar
SimbolisJ$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia JMD konversijaJMD į USD
Populiariausia JMD diagramaJMD į USD diagrama

Jamaican Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BanknotaiDažnai naudojama: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Centrinis bankasJamaikos bankas
Vartotojai
Jamaika

Kodėl domitės JMD?

Aš noriu...

