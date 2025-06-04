  1. Pradžia
MVR - Maldivian Rufiyaa

Maldivian Rufiyaa yra Maldivai (Maldivų salos) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Maldivian Rufiyaa valiutos kursas yra MVR į USD kursas. Valiutos kodas Rufiyaa yra MVR, o valiutos simbolis yra Rf. Žemiau rasite Maldivian Rufiyaa kursus ir valiutos konverterį.

Maldivian Rufiyaa statistika

PavadinimasMaldivian Rufiyaa
SimbolisRufiyaa
Smulkesnis vienetas1/100 = Laari
Smulkesnio vieneto simbolisLaari
Populiariausia MVR konversijaMVR į USD
Populiariausia MVR diagramaMVR į USD diagrama

Maldivian Rufiyaa profilis

MonetosDažnai naudojama: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BanknotaiDažnai naudojama: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Centrinis bankasMaldivų pinigų institucija
Vartotojai
Maldivai (Maldivų salos)

