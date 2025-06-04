MVR - Maldivian Rufiyaa
Maldivian Rufiyaa yra Maldivai (Maldivų salos) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Maldivian Rufiyaa valiutos kursas yra MVR į USD kursas. Valiutos kodas Rufiyaa yra MVR, o valiutos simbolis yra Rf. Žemiau rasite Maldivian Rufiyaa kursus ir valiutos konverterį.
Maldivian Rufiyaa statistika
|Pavadinimas
|Maldivian Rufiyaa
|Simbolis
|Rufiyaa
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Laari
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Laari
|Populiariausia MVR konversija
|MVR į USD
|Populiariausia MVR diagrama
|MVR į USD diagrama
Maldivian Rufiyaa profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centrinis bankas
|Maldivų pinigų institucija
|Vartotojai
Maldivai (Maldivų salos)
Maldivai (Maldivų salos)
Kodėl domitės MVR?
