BCH - Bitcoin Cash
Valiutos kodas Bitcoin Cash yra BCH, o valiutos simbolis yra Ƀ. Žemiau rasite Bitcoin Cash kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti BCH kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Bitcoin Cash informacija
Bitcoin Cash yra leidžiamas, atviras tinklas. Jis suteikia jums galimybę bendrauti su kitais žmonėmis be įsikišimo. Jis yra decentralizuotas, savanoriškas ir neagresyvus. Augant naudojimui, senos galios struktūros išnyks, o naujos idėjos žydės. Tai gali padėti įvesti didžiausią taikią revoliuciją, kokią pasaulis kada nors žinojo.
Rizikos naudojant Bitcoin Cash
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Bitcoin Cash istorija
2017 m. buvo dvi Bitcoin šalininkų frakcijos: tos, kurios palaikė didelius blokus, ir tos, kurios teikė pirmenybę mažiems blokams. Bitcoin Cash frakcija remia savo valiutos naudojimą kaip mainų priemonę prekyboje, tuo tarpu Bitcoin palaikanti frakcija mato Bitcoin pagrindinį naudojimą kaip vertės saugojimą. Bitcoin Cash kartais taip pat vadinamas Bcash.
Bitcoin Cash statistika
|Pavadinimas
|Bitcoin Cash
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = N/A
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N/A
