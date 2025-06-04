  1. Pradžia
RON - Romanian Leu

Romanian Leu yra Rumunija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Romanian Leu valiutos kursas yra RON į USD kursas. Valiutos kodas Leis yra RON, o valiutos simbolis yra lei. Žemiau rasite Romanian Leu kursus ir valiutos konverterį.

Romanian Leu statistika

PavadinimasRomanian Leu
Simbolislei
Smulkesnis vienetas1/100 = Pinigai
Smulkesnio vieneto simbolisPinigai
Populiariausia RON konversijaRON į USD
Populiariausia RON diagramaRON į USD diagrama

Romanian Leu profilis

MonetosDažnai naudojama: Pinigai10, Pinigai50
Retai naudojama: Pinigai1, Pinigai5
BanknotaiDažnai naudojama: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Retai naudojama: lei200, lei500
Centrinis bankasRumunijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Rumunija

Kodėl domitės RON?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%