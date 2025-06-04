RON - Romanian Leu
Romanian Leu yra Rumunija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Romanian Leu valiutos kursas yra RON į USD kursas. Valiutos kodas Leis yra RON, o valiutos simbolis yra lei. Žemiau rasite Romanian Leu kursus ir valiutos konverterį.
Romanian Leu statistika
|Pavadinimas
|Romanian Leu
|Simbolis
|lei
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pinigai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Pinigai
|Populiariausia RON konversija
|RON į USD
|Populiariausia RON diagrama
|RON į USD diagrama
Romanian Leu profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Pinigai10, Pinigai50
Retai naudojama: Pinigai1, Pinigai5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Retai naudojama: lei200, lei500
|Centrinis bankas
|Rumunijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Rumunija
Rumunija
Kodėl domitės RON?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲