DOGE - Dogecoin

Valiutos kodas Dogecoinai yra DOGE, o valiutos simbolis yra Ɖ. Žemiau rasite Dogecoin kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti DOGE kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Dogecoin informacija
Dogecoin yra atviro kodo peer-to-peer skaitmeninė valiuta, mėgstama Shiba Inu visame pasaulyje.
Rizikos naudojant Dogecoin
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetinės kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Dogecoin istorija
Iš pradžių sukurta kaip pokštas, Dogecoin buvo sukurtas IBM programinės įrangos inžinieriaus Billy Markus ir Adobe programinės įrangos inžinieriaus Jackson Palmer. Jie norėjo sukurti peer-to-peer skaitmeninę valiutą, kuri galėtų pasiekti platesnę demografinę grupę nei Bitcoin. Be to, jie norėjo atskirti ją nuo kitų monetų, turinčių prieštaringą istoriją. Dogecoin oficialiai buvo paleista 2013 m. gruodžio 6 d., o per pirmas 30 dienų Dogecoin.com apsilankė daugiau nei milijonas lankytojų.
